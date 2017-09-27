Google 19. Yıl Dönümünü Sürpriz Çarkıfelek ile Kutluyor!

Dünyanın en büyük arama motoru Google, 19. yıl dönümünü maliyeti 2.3 milyar dolar olan sürpriz çarkıfeleği ile kutluyor.

Arama motoru devi Google, bugün 19. yıl dönümünü kutluyor. Bugün için özel bir şeyler yapmak isteyen şirket, 19 farklı Doodle oyunundan birini oynayabileceğimiz bir sürpriz çarkıfeleği yayınladı. Bunlardan biri, Beethoven’ın 245. doğum gününü kutlayan bir müzikal bulmaca oyunu. Bir diğeri ise 2016 yılında cadılar bayramında sunduğu ‘Sihirli Kedi Akademisi’ oyunu.

Hepsi bu kadar da değil; tic-tac-toe, yılan gibi klasikleşmiş oyunları da dilerseniz Google’ın 19. yıl çarkıfeleğini çevirerek oynayabilirsiniz. Her gün defalarca arama yaptığımız, uzun yıllardır bize pek çok alanda hizmet eden Google’ın 19. yıl sürprizini denemek için arama çubuğuna ‘’Google'ın doğum günü çarkıfeleği’’ yazıp aratmanız yeterli.

Bir zaman yönetim yazılımı şirketi olan RescueTime, tek bir oyunun 4,8 milyon saat verimlilik kaybı yaşattığını, bunun da 120 milyon dolara denk geldiğini açıkladı. Kaba bir matematik hesabı ile 19 oyun x120 milyon = Google 19. yıl dönümünü kullanıcılarıyla birlikte kutlamak için 2.3 milyar dolar zarar ediyor. İyi eğlenceler!