Google yaşanan olaylardan ders alarak, arama reklamlarında gerekli değişikleri yaptığını kamuoyuna duyurdu.

Bildiğiniz üzere 2015 yılının Nisan ayında Avrupa Komisyonu, Google'a 2.4 milyar euroluk bir dava açmıştı. Avrupalı firmaların şikayeti üzerine harekete geçen Avrupa Komisyonu, Google'ın arama motoru pazarında sahip olduğu üstünlüğü Google+ gibi diğer Google hizmetlerine trafik yaratmak için kullandığını ve bu yolla planlı olarak rakiplerine karşı haksız rekabete yol açtığı iddia edilmişti. Ayrıca arama devinin, rakip sitelerin içeriğini arama sonuçlarından çıkardığı iddiası da yer alıyordu.

Haziran ayında sona eren davanın sonunda Google, Google Alışveriş'e diğer sitelere nazaran daha fazla ayrıcalık tanıdığı gerekçesiyle 2.4 milyar euroluk rekabet cezasına tabi tutulmuştu. Yaşananlardan ders alan Google, arama reklamlarında zorunlu olarak değişikliğe gitme kararı aldı.

Dün Google Europe'un resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, Google Reklamları'nı Avrupa Komisyonu'nun uyarılarını dikkate alarak düzenledikleri duyuruldu. Ayrıca yetkililer, Google Alışveriş'i Google'dan ayrı bir şirket olarak konumlandırıldığını da duyurdu. Kısacası bundan sonra Google Alışveriş ve rakipleri, Google reklamlarında yer alırken eşit şartlarda rekabet edebilecekler.