Google, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile ortak yürüttüğü proje kapsamında 20 bin Türk kadınına eğitim vereceğini açıkladı.

Ülkemizde her geçen sene daha çok artan kadın girişimcilerin önünün daha fazla açılabilmesi için devreye giren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Google ile anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında Google, Doğu ve Güneydoğu’daki kadın girişimciler başta olmak üzere 20.000 kişiye “teknoloji eğitimi” verecek.

İnternet üzerinden satış yapabilmeleri için gerekli bilgileri verecek Google, ülkemizde kendi ayakları üzerinde duran kadın sayısını artırmayı hedefliyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile ortak yürütülen proje kapsamında Türk kadınının interneti daha aktif kullanarak girişimciliğe adım atması ve bu sayede ülke ekonomisine katkıda bulunması sağlanacak.

Aile Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Google yöneticileri bu sayıyı az buldu. Yakın zamanda artırmayı planlıyoruz” dedi. Projenin ilk adımı tamamlandıktan sonra, bu sefer sayıları çok daha büyük bir kitleye girişimcilik konuları öğretilebilir. Örneğin, evinizde ördüğünüz o güzel eşyaları internet üzerinden satmanız için gerekli bilgiyi bu eğitim sürecinden alabileceksiniz.

Bu olayın ardından, önümüzdeki dönemde yöneticisi kadın olan veya yönetim kurulunda kadın bulunan firmaların e-ticaret sitelerine ücretsiz üye olabilme hakkı geliyor. Her alanda kadınların işe teşvik edilmesini amaçlayan bu haberleri duymak, şahsım adına çok sevindirici.