Google, 2016 Yılının En İyi Chrome Eklentilerini Açıkladı!

Chrome kullanmanın en keyifli ve faydalı kısımlarından bir tanesi, geliştiricilerin kullanıma sundukları eklentiler. Bazıları gerçekten de Chrome’un kimyasını tamamen değiştirecek nitelikte kaliteli oluyorlar. Google, bu anlamda 2016’nın en iyi Chrome eklentilerini yayınladı. Eğer aralarında kullanmadıklarınız varsa bir göz atmanızı tavsiye ederim, zira listeyi bu işin babası olan Google hazırladı. Kolaylık sağlaması açısından eklenti isimlerinin her birinin üzerine URL bağlantılarını da yerleştirdim.
Google Keep Chrome Uzantısı
LastPass: Free Password Manager
Evernote Web Clipper
Inbox by Gmail
Spaces
Honey
Grammarly for Chrome
Speedtest by Ookla
Emoji Keyboard (2016) by EmojiOne
Tabby Cat
Bitmoji
Save to Pocket
Darkness: Beautiful Dark Themes
Openvid Screen Recorder capture & share video
G Suite Training
SessionBox
Social Blade
Toby: manage your tabs
Noisli
Notebook Web Clipper
Forest: Stay focused, be present
My Cats New Tab
New Tab by Getty Images
Save to Facebook
GistNote Highlighter
Smartshot: Screen capture, Annotate
Piktab
Tris
Send Anywhere(File Transfer, for Gmail/Slack)
Papier
BriefTube - Instant video summarizer
myTaste Browser Button
Pin It Düğmesi
vidIQ Vision for YouTube
Pushbullet
StayFocusd
GIFUR
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