Google, 2016 Yılının En İyi Chrome Eklentilerini Açıkladı!

Google, Chrome’un daha efektif kullanılmasını sağlayan eklenti araçlarından yılın en iyilerini açıkladı.

Chrome kullanmanın en keyifli ve faydalı kısımlarından bir tanesi, geliştiricilerin kullanıma sundukları eklentiler. Bazıları gerçekten de Chrome’un kimyasını tamamen değiştirecek nitelikte kaliteli oluyorlar. Google, bu anlamda 2016’nın en iyi Chrome eklentilerini yayınladı. Eğer aralarında kullanmadıklarınız varsa bir göz atmanızı tavsiye ederim, zira listeyi bu işin babası olan Google hazırladı. Kolaylık sağlaması açısından eklenti isimlerinin her birinin üzerine URL bağlantılarını da yerleştirdim.

Google Keep Chrome Uzantısı

LastPass: Free Password Manager

Evernote Web Clipper

Inbox by Gmail

Spaces

Honey

Grammarly for Chrome

Speedtest by Ookla

Emoji Keyboard (2016) by EmojiOne

Tabby Cat

Bitmoji

Save to Pocket

Darkness: Beautiful Dark Themes

Openvid Screen Recorder capture & share video

G Suite Training

SessionBox

Social Blade

Toby: manage your tabs

Noisli

Notebook Web Clipper

Forest: Stay focused, be present

My Cats New Tab

New Tab by Getty Images

Save to Facebook

GistNote Highlighter

Smartshot: Screen capture, Annotate

Piktab

Tris

Send Anywhere(File Transfer, for Gmail/Slack)

Papier

BriefTube - Instant video summarizer

myTaste Browser Button

Pin It Düğmesi

vidIQ Vision for YouTube

Pushbullet

StayFocusd

GIFUR