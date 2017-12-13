Google, 2017’de En Çok Hangi Terimlerin Arandığını Açıkladı

Yılın sonuna doğru yaklaştığımızda, bazı şirketlerden istatistikler görmeye artık alıştık. Bugün ise aynı trendi Google devam ettirdi.

İyisiyle, kötüsüyle 2017 yılını atlatmamıza artık sayılı günler kaldı. Bu yıl da yine teknoloji özelinde yoğun mesailer harcadığımız bir yıl oldu. Apple’ın iPhone X’la yepyeni bir tasarıma geçmesi, Bitcoin’in ve dolayısıyla kripto para dünyasının özellikle de son 2-3 aydır hayatımızın neredeyse merkezine yerleşmesi, benim aklıma ilk gelen gelişmeler. Google da bu anlamda 2017'de genel olarak hangi terimleri aradığımıza, en çok hangi konuları merak ettiğimize dair açıklayıcı bir rapor açıkladı.

Hem Türkiye hem de dünya genelinde en çok ne aradığımızı açıklayan Google’a göre Türk kullanıcılar, internette en çok ‘Milli Piyango 2017’ kelimesini aratmışlar. İkinci sırada ise bir zamanların fenomen oyuncağı olan fakat şu aralar yüzüne bile bakmadığımız stres çarkı bulunuyor. Üçüncü sırada ise özellikle 16 Nisan’da gerçekleştirilen referandumun etkisinin büyük olduğunu düşündüğümüz YSK, yani Yüksek Seçim Kurulu bulunuyor.

Dünya genelinde ise Irma Kasırgası olmuş. Hatırlarsanız yakın bir zaman önce özellikle de ABD’nin birçok eyaletini olumsuz yönde etkileyen Irma Kasırgası ciddi zararlar vermiş, Karayipler'in haritasını baştan aşağı değiştirmişti.

Son olarak dilerseniz Google’ın bu anlamda hazırladığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.