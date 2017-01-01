Google, 2017 İçin Doodle Hazırladı

Hemen hemen bütün özel günlerde Doodle hazırlayan Google, 2017 için de yeni görsel hazırladı.

Google, hazırladığı özel tasarımları ile ana sayfasını renklendirmenin yanı sıra kullanıcılara bu günleri hatırlatmayı unutmuyor. Tabi hal böyle olunca Google yeni yılı unutmadı ve 2017 içinde özel bir doodle hazırladı.

Şu anda Google'ın ana sayfasını ziyaret eden kullanıcılar 2017 için özel hazırlanan Doodle ile karşılaşıyorlar. Doodle'a tıklayan kullanıcılar, yeni yıl ile ilgili arama sonuçlarına yönlendiriliyor.

Hoş Geldin 2017. Yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi dileğiyle. İyi seneler!