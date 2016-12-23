Google, 2017’nin Başlarında İki Amiral Gemisi Akıllı Saat Tanıtacak

Hakkında yapılan söylentileri doğrulayan Google, 2017’nin ilk aylarında iki yeni amiral gemisi akıllı saat tanıtımı gerçekleştirecek.

Google yetkilileri, The Verge ile yaptıkları röportajda önümüzdeki yılın ilk zamanlarında iki yeni akıllı saat tanıtacaklarını açıkladılar. Android Wear ürün müdürü Jeff Chang, bu akıllı saatlerin Nexus telefonlar ve tabletler gibi benzer bir markayla geleceğini belirtti. Bu da saatler için Pixel adının kullanılmayacağı anlamına geliyor.

Önceki söylentilere göre akıllı saatlerden daha büyük olanı Angelfish (bu kod adı), 43 mm çaplı ekrana, 14 mm inceliğe sahip olacak. LTE ve GPS bağlantılarını destekleyen cihaz üzerinden kalp atış hızı da görülebilecek. Rengi ise muhtemelen mat koyu gri olacak.

Kod adı Swordfish olan diğer saatin ise Pebble Time Round’a benzer bir yapıda, Android Wear saatlerin birçoğunda bulunan tek bir düğme, 42 mm çap ve 10.6 mm kalınlıkta geleceği söyleniyor. Renk alternatiflerinin ise gümüş, titanyum ve altın gül olması bekleniyor.

Google, bu ayın başlarında Android Wear kanadını güçlendirmek için startup Cronologics’i satın almıştı.