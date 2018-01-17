  • 2017'nin En İyi Indie Oyunları Finalistleri Açıklandı

Google, 2017'nin En İyi 'Indie' Oyunlarının Finalistlerini Açıkladı

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Geçtiğimiz yıl Google'ın yaptığı yarışma hem Indie oyun üreticileri hem de Google için güzel bir ilgiyle karşılaşınca, 2017 yılı için de aynı yarışma sürdürülüyor.

2017 yılı Indie oyunlar için oldukça verimli geçti diyebiliriz. 2000'li yılların ortalarına doğru adeta şahlanan Indie piyasası, mobil platformların oyun oynama konusunda gittikçe daha uygun hale gelmesi sayesinde de adeta altın dönemini yaşıyor. 2017 yılı içerisinde Android platformunda yayınlanan Indie oyunlar için Google'ın en iyi oyun adayları ortaya çıktı.

A Planet of Mine

 

Bridge Constructor Portal


 

Burry me, My Love


 

Captain Tom: Galactic Traveler


 

Core


 

Fern Flower


 

Flat Pack


 

I Love Hue


 

Jodeo


 

Kami 2


Kenshō


 

No More Buttons


 

Old Man's Journey


 

Radium 2


 

The Big Journey


 

The House of Da Vinci


 

The Office Quest


 

Unbalance


 

Undervault


 

Yellow

Finalistler oyunlarını, 13 Şubat'ta Londra'da gerçekleşecek olan final gecesinde, Saatchi Galeri'de sergileme fırsatı bulacaklar. En iyiler Google'ın kıdemli jurisi tarafından seçilecek. İlk 10 oyun, Google Play Store'daki "Dikkat Çeken Yeni Bağımsızlar" koleksiyonunda yer alacak. İlk 3 oyun için Google tarafından özel satış kuponları ve 2018 Google I/O etkinliği için ücretsiz biletler paylaşılacak. Sizler de yukardaki oyunları Android cihazınızda deneyerek 2017'nin en iyi indie oyunlarının tadına bakabilirsiniz.

Kaynak : https://www.androidcentral.com/google-announces-finalists-2017-indie-game-contest
Etiketler: google, 2017, indie
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