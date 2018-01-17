2017'nin En İyi Indie Oyunları Finalistleri Açıklandı

2017 yılı Indie oyunlar için oldukça verimli geçti diyebiliriz. 2000'li yılların ortalarına doğru adeta şahlanan Indie piyasası, mobil platformların oyun oynama konusunda gittikçe daha uygun hale gelmesi sayesinde de adeta altın dönemini yaşıyor. 2017 yılı içerisinde Android platformunda yayınlanan Indie oyunlar için Google'ın en iyi oyun adayları ortaya çıktı.
A Planet of Mine
Bridge Constructor Portal
Burry me, My Love
Captain Tom: Galactic Traveler
Core
Fern Flower
Flat Pack
I Love Hue
Jodeo
Kami 2
Kenshō
No More Buttons
Old Man's Journey
Radium 2
The Big Journey
The House of Da Vinci
The Office Quest
Unbalance
Undervault
Yellow
Finalistler oyunlarını, 13 Şubat'ta Londra'da gerçekleşecek olan final gecesinde, Saatchi Galeri'de sergileme fırsatı bulacaklar. En iyiler Google'ın kıdemli jurisi tarafından seçilecek. İlk 10 oyun, Google Play Store'daki "Dikkat Çeken Yeni Bağımsızlar" koleksiyonunda yer alacak. İlk 3 oyun için Google tarafından özel satış kuponları ve 2018 Google I/O etkinliği için ücretsiz biletler paylaşılacak. Sizler de yukardaki oyunları Android cihazınızda deneyerek 2017'nin en iyi indie oyunlarının tadına bakabilirsiniz.