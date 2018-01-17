2017'nin En İyi Indie Oyunları Finalistleri Açıklandı

Geçtiğimiz yıl Google'ın yaptığı yarışma hem Indie oyun üreticileri hem de Google için güzel bir ilgiyle karşılaşınca, 2017 yılı için de aynı yarışma sürdürülüyor.

Kaynak : https://www.androidcentral.com/google-announces-finalists-2017-indie-game-contest

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