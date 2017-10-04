2017 Sonbaharının En İyi Android Uygulamaları ve Oyunları!

Google her mevsim dönümünde gerçekleştirdiği geleneğine devam ediyor, Android üzerinde en iyi kullanıcı deneyimi sağlayan uygulama ve en eğlenceli oyunları seçiyor. İşte 2017 sonbaharının en iyileri!

Kaynak : https://www.androidcentral.com/google-updates-its-android-excellence-picks-fall-2017-3

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