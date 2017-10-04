2017 Sonbaharının En İyi Android Uygulamaları ve Oyunları!

Dünyanın en çok kullanıcıya sahip olan mobil işletim sistemi Android’in 8. sürümü Oreo’yu konuştuğumuz günlerde, Google Play Store’da yer alan en iyi uygulamaların seçilmesine devam ediliyor.
Firma, milyonlarca kullanıcının erişim sağladığı ve deneyimini aktardıklar uygulamaları değerlendirmeyi çok seviyor. Bu yüzden Play Store uygulamalarını puanlamak büyük önem taşıyor.
Aşağıdaki listede 12 mükemmel uygulama ve birbirinden güzel 13 oyunla beraber toplam 25 yaratıcılık şaheseri bulacaksınız:
Agoda - Rezervasyon Fırsatları:
AlarmMon - Ücretsiz Çalar Saat:
Bring! - Alışveriş Listesi:
CastBox - Ücretsiz ve En İyi Podcast'ler:
Email by Edison:
Eve - Kadınlar İçin Periyod Takibi:
Fotor Photo Editor - Foto Editörü & Foto kolajı:
Mint - Bireysel Finans:
Money Lover - Gider yöneticisi:
Onefootball - Futbol Sonuçları:
Robinhood - Borsa Takibi:
Viki: TV Dramaları ve Filmler:
2017 sonbaharının en iyi oyunları:
Asphalt 8: Airborne:
Bubble Witch 3 Saga:
Castle Creeps:
Crab War:
Crash of Cars:
Dan the Man:
Dawn of Titans:
Dream Defense:
Iron Marines:
Karma. Incarnation 1:
Postknight:
Sky Force Reloaded:
Zombie Age 3: