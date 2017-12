Google, 2017 Yılının En İyi Android Uygulamalarını Açıkladı!

Google, kategoriler halinde yayınladığı liste ile bu yıl Play Store'daki en iyi uygulamaları açıkladı.

Google tarafından paylaşılan 2017 yılının en popüler uygulamaları listesinde; oyunlar, filmler, kitaplar ve şarkılar bulunuyor. Uygulamaların altı ana kategoriye ayırdığı listeden, her kategoriden en popüler beş uygulamayı sizler için listeledik. ''Photo Editör'' tüm uygulamalar arasında 2017 yılının en popüler uygulaması, arkasından ''What The Forecast?!!'' ikinci ve ''Boomerang'' üçüncü oldu.

2017 yılının en popüler yeni çıkan uygulamaları

Photo Editor - Beauty Camera & Photo Filters

What The Forecast?!!

Boomerang

TopBuzz Video: Viral Videos, Funny GIFs &TV shows

Yarn - Chat Fiction

2017 yılının en popüler yeni çıkan oyunları

Super Mario Run

Bubble Witch 3 Saga

Magic Tiles 3

CATS: Crash Arena Turbo Stars

Ballz

En iyi beş şarkı

HUMBLE. by Kendrick Lamar

Shape of You by Ed Sheeran

DNA. by Kendrick Lamar

Mask Off by Future

Body Like A Back Road by Sam Hunt

En iyi beş film

Moana (2016)

Rogue One: A Star Wars Story

Wonder Woman (2017)

Guardians of the Galaxy Vol. 2

Doctor Strange (2016)

En iyi beş dizi

Game of Thrones

Rick and Morty

The Walking Dead

The Big Bang Theory

Doctor Who

En iyi beş kitap

The Subtle Art of Not Giving a F*ck by Mark Manson

It by Stephen King

The Battlemage by Taran Matharu

Thirteen Reasons Why by Jay Asher

Ready Player One by Ernest Cline