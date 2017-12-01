Google, 2017 Yılının En İyi Android Uygulamalarını Açıkladı!

Google tarafından paylaşılan 2017 yılının en popüler uygulamaları listesinde; oyunlar, filmler, kitaplar ve şarkılar bulunuyor. Uygulamaların altı ana kategoriye ayırdığı listeden, her kategoriden en popüler beş uygulamayı sizler için listeledik. ''Photo Editör'' tüm uygulamalar arasında 2017 yılının en popüler uygulaması, arkasından ''What The Forecast?!!'' ikinci ve ''Boomerang'' üçüncü oldu.
2017 yılının en popüler yeni çıkan uygulamaları
Photo Editor - Beauty Camera & Photo Filters
TopBuzz Video: Viral Videos, Funny GIFs &TV shows
2017 yılının en popüler yeni çıkan oyunları
En iyi beş şarkı
Body Like A Back Road by Sam Hunt
En iyi beş film
Guardians of the Galaxy Vol. 2
En iyi beş dizi
En iyi beş kitap
The Subtle Art of Not Giving a F*ck by Mark Manson
The Battlemage by Taran Matharu
Thirteen Reasons Why by Jay Asher
Ready Player One by Ernest Cline