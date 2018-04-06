Teknoloji devi Google, mobil işletim sistemi Android için her yıl üç aylık periyotlarla en iyiler listesini açıklıyor. 2018’in ilk üç ayı için açıklanan en iyi uygulama ve oyunları, indirme bağlantılarıyla birlikte sizin için derledik.

Google, bir süredir Android Excellence isimli programıyla düzenli olarak en iyi uygulama ve oyun listesini yeniliyor. Bu listeler, genellikle her yılın 3 aylık çeyreklerinden sonra açıklanıyor. Bir sonraki listeyi muhtemelen Temmuz ayı başlarında göreceğimiz, 2018’in ilk Android Excellence listesi de açıklandı. Google, bu programa Türkçe’de Android’de Mükemmel Uygulamalar adını verdi.

Listedeki uygulamaların 'mükemmel' kategorisine girmesi için çok satması ya da popüler olmaları gerekmiyor. Zaten çok indirilen ve yaygın şekilde kullanılan uygulamarın çok iyi olduklarını biliyoruz ve Google da bunun farkında. Bu nedenle listelerde kaç uygulama ve oyuna yer vereceği, hangi kriterleri kullandığı da net değil. Kısaca söylemek gerekirse bu liste, Google’ın resmi öneri listesi. Bu dönem seçilen 13 uygulama ve 11 oyun var.

İlk olarak uygulamalarla başlayalım:

Adobe Photoshop Lightroom CC:

Dashlane:

Holstelworld:

iCook:

Keeper Password Manager:

Keepsafe Fotoğraf Kasası:

OfficeSuite + PDF Editor:

PhotoGrid:

Runtastic Results Bodyweight:

Seven - 7 Minute Workout Training Challenge:

SoloLearn: Learn to Code for Free:

Tube Map (Londra Metro Hattı İçin):

WPS Office:

Oyunlar:

Angry Birds 2:

CodyCross: Crossword Puzzles:

Into the Dead 2:

Little Panda Restaurant:

Azur Lane (Eğer Japonca biliyorsanız):

MARVEL Şampiyonlar Turnuvası:

Orbital 1:

Rooms of Doom:

Sky Dancer Run:

Sling Kong:

Soul Knight: