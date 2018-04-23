Google, 23 Nisan’a Özel Doodle Yayınladı

Arama motoru devi Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, ziyaretçilerine bir ana sayfa sürprizi yaptı. Bayrama özel Doodle ile teknoloji devi, çocukları unutmadı.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli kilometre taşlarından birisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 98. yılını kutlarken Google, bir sembol haline gelen Doodle akımıyla bayramı kutlamayı unutmadı.

Teknoloji devi Google’ın Doodle akımı, dünya kültüründe önemli bir yere sahip olan, ulusal ya da uluslararası anlam ifade eden; kişi, düşünce ya da önemli günleri kutlama amaçlı bir görev üstleniyor. Kültürel açıdan bütün dünyanın anlam vermesi, bilmesi ve anması gereken kavramlar Doodle sembolleri sayesinde insanlara ulaşıyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, 23 Nisan 1920 meclisi açtıktan sonra çocuklara armağan ettiği bu güzel gün, dünya çocuklarının kardeşçe yaşamaları için sembol olarak seçilen ilk bayramlardan birisi olmuştu. Hala her yıl, dünyanın farklı köşelerinde bu armağan sayesinde dünya çocuklarının kardeşlik yankılarını duyuyoruz.

İtilaf devletlerine karşı çetin bir mücadele gösteren atalarımızın çocukları, 23 Nisan’ı önce fiilen ve ardından da resmen bayram olarak kutlamaya başlamışlardır. Aynı zamanda 23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk milli bayramıdır. İlk defa 1921 yılında Hakimiyet-i Milliye Bayramı (Milletin Hakimiyeti) olarak kutlamıştır.

Atatürk’ün ilk cumhurbaşkanı olarak idari işleri ile ilgilendiği Himaye-i Eftal Cemiyeti, 1922 yılındaki bayramda yetim ve öksüz çocuklar için bir cemiyet olarak yardım toplamaya başlamıştır. Yardım amaçlı basılan rozetler çocuklar tarafından halka satılmış ve bunun etkisi ile önce 1925 fiilen, ardından 1926’da Atatürk’ün emriyle Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya da devam etmiştir.

Bu vesileyle Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara dair söyledikleriyle bayramınızı kutlayalım:

“Çocukları her türlü ihmal ve istismardan korumalı ve onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel olarak ele alınmalıdır. Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar. Çocuk sevgisi bir ihtiyaçtır.”