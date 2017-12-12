Google, 3 Muhteşem Fotoğrafçılık Uygulaması Yayınladı!

Dünyanın en çok kullanılan mobil işletim sistemi Android’te Google’ın uygulama sayısı gün geçtikçe artıyor. Firma, birbirinden eğlenceli 3 yeni deneysel fotoğrafçılık uygulamasını yayınladı.

Google, Android üzerinde yapay zeka algoritmalarını denemek amacıyla “appsperiments” programını başlattı. Artık firmanın ürettiği yapay zeka destekli mükemmel uygulamalar bu proje kapsamında kullanıcılara sunuluyor. Fotoğrafçılık alanında çıkartılan son 3 uygulama ise fotoğraflarınızla çizgi romanlar oluşturmanıza, mükemmel özçekimler yapmanıza olanak sağlıyor.

Nesne tanıma, kullanıcı segmentasyonu, stilizasyon ve görüntü kodlama algoritmalarının denendiği bu uygulamalar, aslında oldukça işlevsel çalışıyorlar. Şimdi hepsine tek tek bakalım ve tam anlamıyla hangi amaçla üretildiklerini kavrayalım.

1. Storyboard: Siz video çekin, o çizgi romanınızı yapsın!

Yapay zeka yazılımı ve objeleri tanıma özellikleri sayesinde çektiğiniz videolardan alınan ilginç kareler, bir çizgi roman sayfasına dönüştürülüyorlar.

2. Selfissimo!

Yalnızca siyah beyaz ancak stüdyo işi selfie çekmek isteyenler, en doğru pozu yakalamakta zorlananlar, bu uygulama size göre. Çünkü saydıklarımızın hepsini kendi başına yapıyor. Siz sadece ön kameranıza bir gülümseme bırakın. Ek olarak, bu uygulama hem Andorid, hem de iOS için yayınlandı.

3. Scrubbies

Baştan söyleyelim ki bozulmayın. Bu uygulama ilginç bir şekilde sadece iOS için yayınlandı. Videolar üzerine odaklanan uygulama, belirli sahnelerde görüntü yönünü ve hızını kontrol etmenize olanak sağlıyor.

Google bu üç uygulamayı da yazılım gücünü sergilemek için kullanıyor. Yani popüler bir marka yaratma girişimi yok. Sadece kamera donanımları ve yazılımların arasındaki uyumu arttırmaya yönelik adımlar.