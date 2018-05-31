Kullanıcılarının daha fazla telefon için Project Fi desteği istediğini gören Google, Moto G6, LG G7 ThinQ ve LG V35 ThinQ'in Project Fi'yi destekleyeceğini duyurdu.

Google, Project Fi sayesinde kullanıcılara sürekli ve yüksek hızlı bir kablosuz ağ hizmeti sunuyor. Project Fi kullanıcıları bu hizmetten son derece memnun olsalar da önemli bir sorunları bulunuyor; yetersiz cihaz seçeneği.

Bunun farkında olan Google, Project Fi destekli üç yeni akıllı telefonun duyurusunu gerçekleştirdi. Artık Project Fi kullanıcıları Moto G6, LG V35 ThinQ ve LG G7 ThinQ modelleri ile de sürekli kablosuz ağ hizmeti almaya devam edebilecekler.

Bu üç modelden en uygun fiyatlısı olan Moto G6, Snapdragon 450 işlemciye, 3GB/4GB RAM’e ve 32GB/64GB dahili depolama alanına sahipken. 5,7 inçlik 18:9 bir ekrana, LED flaş destekli 12MP bir arka kameraya ve 5MP bir ön kameraya sahip.

Öte yandan amiral gemisi modeller olan LG V35 ThinQ ve G7 ThinQ, güçlerini Qualcomm’un en üst seviye işlemcisi olan Snapdragon 845’ten alıyorlar. 6GB RAM’e sahip cihazlar pek çok yenilikçi yapay zeka özelliğine sahipler.