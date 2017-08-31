Google, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Neden Kutlamadı?

Her ülkeden birçok günü kutlayan Google, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı boş geçti. Peki bunun sebebi ne?

Dünyanın neredeyse hizmet vermediği hiçbir ülkenin olmadığı Google, bazı önemli olayları ve kişileri anmak için doodle hazırlar. doodle’ın üzerine tıkladığınızda ise o özel güne ait bilgilerin yer aldığı Wikipedia sayfasına yönlendirir. Fakat dikkatinizi çekti mi bilmiyorum, Google, dün büyük bir coşkuyla kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı’yla ilgili bir kutlama yapmadı.

Google’ın bu tavrı, aslında ülkemize has bir durum değil. Google, politikaları gereği bir milletin savaşta elde ettiği büyük zaferleri kutlamıyor. Çünkü bir milletin savaştaki büyük zaferi, diğer milletin de ağır bir yenilgi ve kayıplar verdiği anlamına geliyor. Yani Google eğer bunu kutlamış olursa bizi onore eder, fakat diğer milletlerin verdiği ağır kayıplara karşı duygusuzca hareket etmiş olur.

Google’ın bu uygulaması elbette yalnızca bize özel değil, aynı durum tüm dünyadaki ülkeler için geçerli. Fakat yine de sizin bu konuyla ilgili bir düşüncenizin olabileceğini düşünüyorum. Aşağıdaki yorum kısmından fikirlerinizi belirtirseniz çok sevinirim.