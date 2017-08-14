Google'ın büyük yatırımlar yaptığı sesli arama-komut sistemlerine 30 farklı dünya dili daha eklendi.

Google yapay ses üretme ve tanıma departmanına oldukça büyük yatırımlar yapan bir teknoloji şirketi. Yeni açıklamalarıyla da bunu gösteren firma 30 farklı dile daha destek getirdi.

Dilleri bir araya getirmek için anadili konuşan yerlilerle birlikte çalışan Google, bu kişilerden konuşma örnekleri topladı. Bu verileri kullanarak konuşmacıların kelimeleri ses tonlarından analiz edildi ve ses tanıma algoritmaları geliştirildi. İlk itme gücünün ardından Google'ın makina öğrenme sistemleri bunu geliştirdi ve daha fazla insan müdahalesine gerek kalmadan kendi kendine sistemi ilerletti.

Yeni diller şuan Cloud Speech API'de bulunuyor. Yakın zamanda yine Google hizmetleri olan Google Çeviri ve Gboard'a da ulaşacak özellik şu dilleri içeriyor:

Amharic (Etiyopya), Ermenice (Ermenistan), Azerice(Azerbaycan), Bengalce (Bangladeş, Hindistan), İngilizce (Gana, Kenya, Nijerya, Tanzanya), Gürcüce (Gürcistan), Gujarati (Hindistan), Javanese (Endonezya), Kannada (Hindistan), Khmer (Kambodya), Lao (Laos), Latvian (Litvanya), Malayalam (Hindistan), Marathi (Hindistan), Nepali (Nepal), Sinhala (Sri Lanka), Sundanese (Endonezya), Swahili (Tanzanya, Kenya), Tamil (Hindistan, Singapur, Sri Lanka, Malezya), Telugu (Hindistan), Urdu (Pakistan, Hindistan).