Tam 55 inçlik dev bir ekranı ve kendisine has özellikleriyle dünyanın en iyi akıllı tahtası olan Jamboard, Google tarafından tanıtıldı.

Google, okullarda ve iş yerlerinde aktif kullanımlar için tasarladığı en yüksek çözünürlüklü akıllı tahtasını ABD'de satışa sundu. 3 farklı renkte satışa çıkan cihaz, 5 bin dolar (18.000) TL gibi bir fiyata sahip. Şu an için yalnızca ABD’de satılan ürün yakın zamanda yurt dışına da açılacak.

Özellikle iş dünyası için yayımladığı G-Suite çözümleriyle başarılı olan Google, kurumsal yazılımların kullanım alanlarını bu akıllı tahta sayesinde daha da genişletiyor. Söz konusu ürün uzun zamandır Whirlpool ve Pinterest gibi firmaların farklı birimlerinde test ediliyordu. Ayrıca Jamboard’a özel bir bulut eklentisi seçeneği de sunan firma, yılda 300 ila 600 dolara G-Suite Drive hizmetini beraberinde satabiliyor.

Elbette ülkemizde satılacak olsa dahi, çoğu televizyondan pahalı akıllı tahtanın yaygın bir şekilde kullanılması zor gibi görünüyor.