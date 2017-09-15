Google, 60 Gün İşlem Yapılmayan Android Yedekleri Silecek!

En çok kullanılan mobil işletim sistemi Android büyüyor ve gün geçtikçe daha fazla insanın cebine giriyor. Dosyalarınızı kaybetmemek için aldığınız cihaz yedeklemelerinin ise artık makus bir kaderi olacak.

Android işletim sistemi, yüklü olduğu akıllı telefonlarınızı siz kullandıkça daha iyi hizmet vermek adına bazı verilerinizi yedeklemek üzerine kuruludur. Olası bir hatada, cihazınızın beklenmedik bir şekilde kontrol dışı kaldığı durumlarda bu yedekleri, yeni cihazınıza yüklemek ya da Google hesabınızla bağlantılı bir şekilde kurtarmak için kullanırsınız.

Elbette cihazınızı yedeklemenin 3. parti yazılımlarla da mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Hatta cihaz üreticilerinin yazdığı çeşitli güvenilir uygulamalar da mevcut. Nitekim işletim sistemi Google kontrolünde olduğundan bu hizmetin en kalitelisi gene Google’dan bekleniyor. Şu anda Android 6.0 ve üzeri kullanıyorsanız ve telefonunuzu 60 gün süreyle boşta bırakırsanız, ilgili cihazınıza ait yedekleriniz Google tarafından silinecek.

Aşağıdaki görselin sol tarafındaki kısımda birden fazla cihazda aynı Google hesabının açık olduğu yedekleme sayfasını görüyorsunuz:

Yedekleme ayarlarınız sağdaki gibi açık olduğunda cihazınızın marka ve modeli için ayrılan yedekleme dosyanızı, yeni Android cihazınıza kurabilirsiniz. Altta yazılan kırmızı yazılarda da görüldüğü üzere örneğin “Expires in 58 days” açıklaması, ilgili cihazın yedekleme dosyasında 58 gündür işlem yapılmadığını söylüyor. Başka bir deyişle dosyaların Google tarafından silinmesine 2 gün kalmış durumda.

İyi haber: Google, cihazınızı 2 hafta boyunca kullanmazsanız bu 60 günlük süreyi başlatıyor. Ardından bilgisayardan da ulaşabileceğiniz Google Drive üzerinden cihazınızla ilgili yedekleme dosyasında aynı geri sayımı görüyorsunuz. Geri sayımı cihazınızı açarak sıfırlayabilirsiniz, ancak böyle bir imkanınız yoksa yedeklerinizi bir an önce yeni cihazınıza aktarmanızda fayda var.

Peki Google bunu neden yapıyor olabilir?

Dünya üzerinde sayısı milyarlara ulaşan Android cihaz ve kullanıcı hesabı mevcut. Her bir cihazdaki kullanıcı verileri için firma, veri depolama merkezlerinde yer açıyor. Elbette bizden para kazandığı için bunu yapmak zorunda. Diğer yandan bu kadar büyük bir kitlenin dosyalarını ömür boyu saklamak, fazladan maliyet ve boşu boşuna çalışan korkunç büyüklükte harddiskler demek. Yani maliyeti düşürüp tasarruf etmek başlıca sebepler arasında olabilir.

Telefonlarınızı düzenli olarak yedekleyip, başlarına bir şey geldiğinde yeni cihazınıza aktarmanız durumunda veri kaybı yaşamazsınız. Ne olursa olsun 2 haftalık sürecinden ardından başlayan 60 günlük sayaca dikkat.