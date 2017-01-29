Google 7 Müslüman Ülkedeki Çalışanlarını Acil ABD'ye Çağırdı

Trump'ın yeni göçmen yasağı yüzünden çalışanlarının ABD'ye seyahat etmesi için engeller çıkabileceğini düşünen Google elemanlarını acilen ABD'ye dönmesi konusunda uyardı.

Bugün yayınladığımız bir haberde sizlere Donald Trump'ın verdiği kararla birlikte çoğunluğu müslümanlardan oluşan 7 ülkeden ABD'nin hiçbir şekilde göçmen kabul edilmeyeceği ve teknoloji şirketlerinin Trump'ın bu kararına karşı çıktığı hakkındaki bilgileri sizlerle paylaşmıştık. Teknoloji şirketlerinin bu açıklamalarının ardından Google kanadından yeni bir hamle geldi.

Ortaya çıkan haberlere göre Google CEO'su Sundar Pichai bu 7 ülkede yaşayan Google çalışanlarını acilen Amerika Birleşik Devletleri'ne dönmeleri konusunda uyardı. Bu ülkelerle ABD arasında çıkabilcek seyahat yasağı gibi durumlara karşı önlem alan Google, işlerin aksamaması için ABD vatandaşı ya da Google'ın ABD şirketinde çalışıp bu ülkelere gönderdiği çalışanlarını tekrar ABD ofisine toplayacak.

Teknoloji sektörü her ne kadar Donald Trump'ın bu kararına karşı birlik olup karşı çıksa da bir dediğini iki etmeyen Trump bu karardan da vazgeçmeyecek gibi görünüyor. Bakalım ilerleyen günlerde Trump'ın Müslümanlarla ilgili olan bu politikası nasıl bir hal alacak?