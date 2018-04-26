Google 7 Yıl Güncelleme Yapmadan Nasıl Popüler Kaldı?

Bildiğiniz gibi dünyanın en çok sevilen ve kullanılan e-posta servisi Gmail, dün yeni bir güncelleme yaprak kullanıcılarını şaşırttı. Peki ya 7 yıldır güncelleme yapmayan Gmail, nasıl popülaritesini korudu?

Google’ın ünlü e-posta servisi Gmail, uzun yılların ardından güncelleme alarak kullanıcılarını şaşırttı. Bu şaşkınlık elbette ki, Gmail’in çok seyrek güncelleme almasından kaynaklanıyor. Bu bağlamda ünlü e-posta servisi her ne kadar 2018 yılında güncelleme almış olsa da, aslında 2011 yılında serviste köklü değişiklikler yapılmıştı. Aslına bakarsanız Gmail bu konuda çok şanslı ve başarılı çünkü pek az uygulama güncelleme almadan bu kadar popüler kalabilir.

Gözümüzü diğer popüler uygulamalara döndürecek olursak, Windows 10 üç yıldan kısa süredir yayında olmasına karşın, dört büyük güncelleme aldı. Aynı şekilde Microsoft’un e-posta uygulaması Outlook da her yıl birkaç güncelleme ile kullanıcılara sunuluyor. Bunlara ek olarak Gmail ve Outlook’un yanında dışlanmış olsa da Mozilla’nın e-posta istemcisi Thunderbird’de her yıl düzenli olarak güncelleme alıyor.

Uygulamaların sağladığı bu güncellemeler, aslına bakarsanız modern teknolojiyi kullanıcılara sunma açısından önemlidir. Ancak Gmail, bu furyaya uyanlar arasına girmeyerek uzun bir süre hiçbir değişimde bulunmadı. Farklı bir açıdan baktığımızda ise yeni teknolojinin ayağı olan Google’ın neden Gmail uygulamasını böylesine boş bıraktığı net olarak bilinmiyor.

Bu bağlamda görünen o ki, e-posta hizmeti Google için eskisi kadar odak noktası değil. Önceliğini arama motoru imparatorluğuna, milyarlarca akıllı telefona, Android işletim sistemine ve hatta artırılmış gerçeklik sektörüne veren Google, Gmail uygulamasını bir kenarı da başı boş bırakmış bile diyebiliriz. Bu bağlamda Google’ın Gmail üzerine uyguladığı yeni güncelleme oldukça iyi görünüyor. Ve belki de bu güncelleme ile Google, bunu bir rutin haline getirir. Diğer bir ihtimalle ise bir 7 yıl daha bu tasarım ile yolumuza devam ederiz.