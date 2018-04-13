Google, insanlarının geçmişlerini internet üzerinden silinmesi hakkında bildiğiniz gibi pek dost canlısı davranmıyor. Ancak görünen o ki bu tutum ileride değişmek zorunda kalacak.

Google, Avrupa Birliği vatandaşlarının geçmişlerini gizlemeye çalışma isteklerini şimdiye kadar reddediyordu. Ancak görünen o ki Google bu kararından dönmek zorunda kalacak. Birleşik Krallık’taki bir yargıç, on yıl önce hüküm giyen ve şu an eylemlerinden dolayı pişman bir adamın geçmişinin Google’dan silinmesine karar verdi. Adı açıklanmayan davacı, artık eski yaptıkları karşına geçsin istemiyordu.

Google şaşırtıcı bir şekilde bu karara itiraz etti çünkü AB politikası, ‘geçmişi yeniden yazmak’ veya ‘geçmişi uyarlamak’ üzerine tasarlanmamıştı. Konu ile ilgili olarak konuşan Google avukatı, ‘Rahabilite edilmiş olabilirsiniz ancak bu mahkumiyetinizin varolmadığını iddia edebileceğiniz anlamına gelmiyor’ dedi.

Dava, bu sayede Google’ın AB kurallarına uyma zorunluluğunun da altını çizdi. Bu talebin şu an için reddedilmesi muhtemelen diğer emsal örneklerinin de gelmesini engellemiş olacak. Peki sizce durum nasıl sonuçlanmalı? Pişman olan mahkûmun geçmişi silinmeli mi, silinmemeli mi?