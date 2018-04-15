Google’a Gelen İçerik Sildirme Talepleri Neden Azaldı?

Google Search, tahmin edersiniz ki geçtiğimiz yıllar içerisinde milyonlarca içerik kaldırma isteği alıyordu. Ancak yeni gelen raporlara bakılırsa, insanlar bu durumdan sıkılarak şikâyet etmeyi azaltmış.

Google arama motoru, geçtiğimiz yıllarda sürekli olarak korsan bağlantıların silinmesini ve içeriklerin düzenlenmesi talepleri alıyordu. Ancak son olarak incelenen DMCA raporlarına bakacak olursak, bu talep 2016 yılına oranla %25 düşüş gösterdi.

Dediğimiz gibi son yıllarda Google, arama sonuçlarında korsan siteleri hedefleyen telif hakkı sahiplerinden gelen yayından kaldırma istekleri ile başa çıkmak zorunda kalmıştı. Bu bağlamda arama motoru sadece birkaç yıl önce, günde birkaç bin URL kaldırma işiyle uğraşmak durumundaydı. Bu furya ise son dönemlerde popüler hala gelerek adeta baş edilmesi zor bir duruma dönüşmüştü.

Ancak DCMA raporlarına göre insanlar biraz sakinleşerek bu durumdan bir miktar vazgeçmiş görünüyor. Bu telif hakkı sahiplerinin arama motoru aracılığı ile yeterince içerik bulamadığı anlamına mı geliyor bilinmez ancak bazı büyük ajansların daha az şikâyet de bulunduğunu açıkça görüyoruz.

Bu düşüş gösteren eğrinin aynı şekilde devam edip etmeyeceği konusunda şu an için net bir şey söylenemese de Google, yine de korsan siteler ile mücadeleye devam ediyor. Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu düşüşün veya pes edişin nedeni ne olabilir?