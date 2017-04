Bir Teknoloji Şirketinde İş Bulan 7 Yaşındaki Küçük Kız

7 yaşındaki küçük kızın başarıya uzanan sevimli hikayesi.

Şimdi size henüz daha 7 yaşında olan, fakat hırsı ve zekası ile kendine Google'da iş bulmayı başarmış Chloe Bridgewater adlı küçük kızın hikayesini anlatacağız. Aslında bu hikayeyi size 2 ay kadar önce, bir kısmı ile de anlatmıştık.

Google kariyer sayfasını ziyaret eden küçük kız, Google'da çalışmak için geliştirdiği uygulamanın sürümünü göndermiş ve şirkete iş başvurusunda bulunmuştu. Küçük kıza cevap ise bizzat şirketin CEO'su Sundar Pichai'den gelmiş ve Pichai, "Okulunu bitirdikten sonra iş başvurunu almayı sabırsızlıkla bekliyorum " ifadelerini kullanmıştı. Şimdi ise Chloe ve kız kardeşi, bir teknoloji şirketinde çalışmaya başladılar.

Babasının mektubu internette paylaşması ve kısa sürede bu durumun popüler olmasının ardından pek çok firmanın ilgisini çeken Chloe, kardeşi ile birlikte İngiltere'nin başkenti Londra merkezli olan ve Kickstarter sürecinde gereken Kickstarter kurucusu Yancey Strickler, gerekse Apple'ın kurucu ortaklarından Steve Wozniak gibi isimlerden destek gören Kano şirketinde yeni ürünleri test ederek şirkete problemler hakkında geri bildirimler yapmaktalar.

DIY (Do it yourself) bilgisayar kitleri geliştiren ve 2013 yılından beri geliştirdiği kitleri satan Kano, büyük ihtimalle büyükdükleri zaman iki küçük kız kardeşe daha fazla sorumluluk gerektiren işler de teklif edecekler gibi.