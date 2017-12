Google, 2017 yılında en çok popüler olan 50 filmi sizler için listeledi.

Google belki bir iMDB değil, ancak 2017’nin en popüler 50 filmini sıraladı. Aslında bunlara iyi demek ne kadar doğru bilmiyorum; zaten Google da bunun çok özel bir liste olmadığını, yalnızca 2017 yılında Google Play’de en çok satın alınan filmlere göre yapıldığını söylüyor. Yine de 2016 yılının son dönemlerinde çıkan filmleri de bu listede görüyoruz. Yani, vay efendim bu filmler 2016’da çıktı, siz kimi kandırıyorsunuz demeyin. Satışlara göre olduğu için “2017 içerisinde en çok satan filmler” deselermiş biraz daha doğru olabilirmiş.

Gelelim filmlerin nasıl olduğuna. Google’ın yayınladığı liste, normal olarak popüler kültür filmlerinin sıklıkta olduğu bir liste. Yani eleştirmenlerin ve izleyicilerin “aman Allah'ım, o nasıl bir filmdi” demediği, ancak kendisini izlettiren filmlerdi. Bu yüzden de genel olarak süper kahraman ve animasyon filmlerini ön sıralarda görebiliyoruz. Yine de, her biri izleme açısından son derece güzel filmler. Eğer içlerinde hala izlemediğiniz filmler varsa izlemenizi öneriyorum.

Google’a Göre 2017’nin en Popüler 50 Filmi:

1-) Moana(2016)

2-)Rogue One: A Star Wars Story(2016)

3-)Wonder Woman(2017)

4-)Guardians of the Galaxy Vol. 2(2017)

5-)Doctor Strange(2016)

6-)Spider-Man: Homecoming(2017)

7-)Sing(2016)

8-)Trolls(2016)

9-)Fantastic Beasts and Where to Find Them(2016)

10-)John Wick: Chapter 2(2017)

Tüm listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz:

11-)Arrival(2016)

12-)Kong: Skull Island(2017)

13-)Beauty and the Beast(2017)

14-)The Boss Baby(2017)

15-)The Fate of the Furious(2017)

16-)Logan(2017)

17-)The Lego Batman Movie(2017)

18-)Hacksaw Ridge(2016)

19-)Passengers(2016)

20-)Transformers: The Last Knight(2017)

21-)Baby Driver(2017)

22-)Jack Reacher: Never Go Back(2016)

23-)Ghost in the Shell(2017)

24-)Alien: Covenant(2017)

25-)Get Out(2017)

26-)Split(2017)

27-)Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales(2017)

28-)The Mummy(2017)

29-)Hidden Figures(2016)

30-)Fifty Shades Darker(2017)

31-)Assassin's Creed(2016)

32-)Why Him?(2016)

33-)King Arthur: Legend of the Sword(2017)

34-)Power Rangers(2017)

35-)Underworld: Blood Wars(2016)

36-)War for the Planet of the Apes(2017)

37-)The Great Wall(2017)

38-)xXx: Return of Xander Cage(2017)

39-)Life(2017)

40-)The Girl on the Train(2016)

41-)Fist Fight(2017)

42-)CHiPs(2017)

43-)La La Land(2016)

44-)Captain Underpants: The First Epic Movie(2017)

45-)Resident Evil: The Final Chapter(2016)

46-)A Dog's Purpose(2017)

47-)Masterminds(2016)

48-)Patriots Day(2016)

49-)Baywatch(2017)

50-)The Dark Tower(2017)