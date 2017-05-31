Amerikalılar Bile Doğru Dürüst İngilizce Konuşamıyorlar!

Google Trends’in kelime telaffuzlarına yönelik aramaları veri olarak kullanan araştırması, Amerikalıların dil bilgisi kapasitesini ortaya koyuyor. Ortalama 19 kelime doğru yazım ve telaffuz için Google’da aratılmış.

Dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş teknoloji çağının içerisindeyiz ve bu durum, iletişim kurmamız için en büyük araç olan dilleri derinden etkiliyor. Konuştuğumuz kelimeler kısalıyor, uzuyor, yanlış telaffuz ediliyor.

Üstelik bunun gibi durumlar sadece Türkçe için geçerli değil, bütün dünya dillerinin temel sorunlarından birisi. Gittikçe bir arada yaşamayı -öyle ya da böyle- öğrendiğimiz küresel köyde, yüz yıllar içerisinde bugün çok yaygın şekilde konuşulan önemli dillerin tarih olacağı söyleniyor.

Google, özellikle İngilizce’nin geldiği durumla ilgili çarpıcı istatistikler sundu. Kendilerine has aksanla İngilizce konuşan Amerilalıların, aslında doğru düzgün teleffuz yetileri yok. Ülkeyi eyalet eyalet ayıran rapor, her bölgede en yaygın hatalı kullanılan kelimeleri sunuyor. Aslında basit Google aramalarından elde edilen veriler, dilin gittkçe karmaşıklaştığını gösteriyor.

Beklenmedik birşekilde bu kelimelerin Amerika’daki okunuşlarına daha yakın yazıldığı ortada. Örneğin;

Aslında “ninety” olan kelime Washington’da yaygın olarak "nintey” şeklinde kullanılıyormuş.

Rapordaki kelimelerin yanlış kullanımlarına ilişkin veriler “How to spell …” aramalarından elde edilmiş. En çok kelime arayan eyaletler farklı renklerle gruplandırılmış. Göze çarpan bir diğer detaysa, ortalama 19 kelimenin doğru telaffuzunun merak edilmesi ve Google’da aratılması.

Bakalım Google Trends’in ilgin raporları bizlere daha neler sunacak, merakla bekliyoruz.