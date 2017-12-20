Google, Windows 10 S’den Google Chrome desteğini kaldıran Microsoft’a ağır bir gönderme yaptı.

Google ile Microsoft, tarayıcı pazarında rakip oldukları için birbirlerini pek sevmiyorlar. Google’ın Chrome’una karşılık Microsoft’un Edge’i pek sağlam bir rakip olarak gözükmese de, Microsoft hala Edge’in sağlam bir rakip olduğuna inanıyor.

Microsoft’un uygulama ve oyunlar sunduğu Microsoft Store’a hiç beklenmedik bir uygulama, hiç beklenmedik bir şekilde eklendi. Google Inc. tarafından eklenen “Google Chrome Yükleyici” isimli birazcık komik uygulama, şu sıralar Microsoft Store’da yer buluyor. Uygulamanın özelliklerine bakmamız gerekirse hiçbir özelliğinin olmadığını görüyoruz. Normalde Edge gibi uygulamalardan Google Chrome’u indirmek istediğinizde karşınıza çıkan web sayfasını olduğu gibi uygulamaya ekleyen Google, bu şekilde Microsoft’a bir gönderme yapıyor.

Google’ın Windows 10’a özel olarak Google Chrome çıkarmayacağının bir nevi kanıtı olan bu olay, Microsoft’a gönderme olarak yapıldı. Bunun nedeni ise, Microsoft kısa süre önce Windows 10 S’de bir kısıtlama yapmıştı. Windows 10 tarafından sağlanan HTML ve JavaScript motorlarının kullanımını zorunlu kılan Microsoft, bu motoru kullanmayan Google Chrome’u Windows 10 S’de desteklememeye başladı. Bu durumda Google, Windows 10 S’e özel bir Chrome uygulaması yaratmak zorunda kalacaktı. Fakat Google, böyle bir şeyin olmayacağını Windows mağazasına koyduğu bu uygulama açma sayfasıyla gösterdi.

Peki, sizce Google’ın Microsoft’a verdiği tepki nasıl? Sizce hangi şirket haklı? Bu olaylara göre, çok yakında Microsoft’tan daha sert bir hamle görebiliriz. Belki de Microsoft, tüm Windows 10 cihazlarında Google Chrome’u yasaklayabilir. Böyle bir durumda Google’ın ne yapacağı büyük merak konusu olmuş durumda.