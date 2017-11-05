Google'a Telefon Karşılaştırma Özelliği Geliyor!

Google'ın arama motoruna telefon karşılaştırma özelliği geliyor. Google'ın İngilizce versiyonuna gelen özellik yakın bir zamanda ülkemiz için de kullanıma açılacak.

Google arama motoruna her gün bir yararlı özelliği daha eklemeye devam ediyor. Arama motorunun içerisine "(telefon modeli) vs (telefon modeli)" şeklinde arattığınız zaman karşınıza çıkacak olan bu özellik, zaten bir takım satış sitelerinin alt yapısı sayesinde kullanabildiğimiz bir özellikti. Ancak daha geniş bir altyapıya sahip olan Google, alternatiflerine göre fiyat karşılaştırmasını da daha uygun yapabilme özelliğini sağlayacak.

Şimdilik özellik Google'ın İngilizce olarak hizmet verdiği bölgelerde açık. Ülkemize gelmesi için ise aslında özelliğe Türkçe içeriklerin girilmesinin beklenmesi. Hem bizim hem de takipçilerimizin oldukça işine yarayacağını düşündüğümüz özelliğin açıkçası karşılaştırma sayfasını da oldukça beğendik.

"Karşılaştırma sayfası bu şekilde görünecek"

Yine yakın zamanda çıkan güncellemelere göre Google'ın mobil görünümünde de ufak bir tasarım değişikliği de olacak. Siz yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Karşılaştırma özelliğini telefon satın alırken kullanacak mısınız?