Google, Flutter Uygulamasının Beta Sürümünü Başlattı

Google, geliştiricilerin iOS ve Android uygulamaları oluşturmasına yardımcı olan açık kaynak kodlu Flutter uygulamasının beta sürümünü yayınladı.

Geliştiricilerin iOS ve Android uygulamaları oluşturmasına yardımcı olan Flutter, telefonunuzudaki uygulamaları istediğiniz gibi özelleştirebilmenize de olanak tanıyor. Açık kaynak kodlu uygulamayı kullanmak için yazılımcı olmanız gerekmiyor, diğer geliştiriciler tarafından yazılan kodları rahatlıkla kendi cihazınızda kullanabilirsiniz.

Google yeni geliştirdiği Flutter uygulamasını Mobil Dünya Kongresi (MWC) sırasında tanıttı. Şirketin bugün yaptığı açıklamadaysa, Flutter’ın resmi olarak beta aşamasına geçtiği duyuruldu. Hatta bazı geliştiriciler Google Play ve Apple App Store’da bulunan uygulamaları oluşturmak ve yayınlamak için Flutter kullanmaya başladı. Google'ın Flutter ürün müdürü Seth Ladd, şirketin Mobil Dünya Kongresi sırasında bu duyuruyu yapmasının oldukça normal olduğunu söyledi. Çünkü Google Mobil Dünya Kongresi’ndeki geliştiricilerin ilgisini çekerek uygulamaya daha fazla kullanıcı çekmiş oldu.

Flutter’in en önemli özelliğiyse telefonunuzdaki kaynak kodları üzerinde yapılacak değişikliklere izin vermesi. Üstelik bu çok sancılı bir süreçte değil, kaynak kodunda yapılan değişikleri onayladıktan sonra uygulamaya 1 saniye içerisinde yansıyor.

Yazılan yazılımlarsa, Flutter uygulaması geliştiricileri bu dilin amaçlarına en uygun olanı olduğunu düşündüğü için Dart dilinden oluşuyor. Ayrıca geliştirmek istediğiniz uygulamanın tamamını Flutter’a yüklemeniz de gerekmiyor yalnızca üzerinde değişiklik yapmak istediğiniz kısmı eklemeniz yeterli.