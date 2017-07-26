Google'ın yeni özelliği sayesinde herhangi bir afette meydana gelebilecek olaylarla ilgili olarak kullanıcılar, güncelleme ve uyarı alacaklar.

Google, getirdiği yeni SOS uyarı özelliğiyle bir olay meydana geldiğinde acil telefon numaraları, haberler, haritalar ve diğer yararlı bilgileri bizler için sağlayacak. Ayrıca özellik, felaketlere yakın kişilere mobil bildirimler yoluyla bildiriliecek ve uzaktaki kişiler de ayrı bir şekilde görebilecekler.

Yeni özelliğin bir parçası olarak, olay veya konuma yakın olduğunuzda arama sonuçlarınızın üst kısmında bir uyarı görüntülenecek. Uyarıda, olayla ilgili harita ve yine olayla iligli haberler yer alacak. Eğer belirli bir, gerçekleşen felaket gibi, olay araştırırsanız da SOS uyarısının yanısıra krizde gerçekleşen sorunları ve etkilenen insanları görebileceksiniz.

Google Haritalar kısmından ise krizle ilgili gerçek zamanlı bilgi sağlayan bir simge göreceksiniz. Ayrıca hangi yollar kapalı, trafik sıkışıklığı ve sığınma imkanı bulabileceğiniz yerler hakkında da bilgi alabileceksiniz.

Google, ABD, Japonya, Filipinler, Avustralya, Kolombiya, Hindistan ve Yeni Zelanda dahil olmak üzere 12 ülkede SOS uyarıları yayınlamaya başladı ancak henüz Avrupa ülkeleri için bir güncelleme söz konusu olmadığından biz de henüz faydalanamıyoruz.

SOS uyarıları, Kızılhaç ve ABD'deki Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) gibi kuruluşlarla geliştirildi. Google'ın mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı Yossi Matias, "Gerçekleşebilecek herhangi bir kriz durumu için, bilgi imkanının olması çok önemlidir. İnsanlar neler olup bittiğini öğrenmeli ve ona göre de önlemler almalıdır." dedi. Ayrıca özelliğin tüm dünyada kullanıma açılması uzun sürmeyecektir.