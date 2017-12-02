Google'ın sunduğu set, geliştiricilerin kendilerine akıllı kamera yapmalarına olanak sağlıyor. Fakat bu tip bir kamera yapmak için gereken tüm parçalar sette yer almadığı için bazı ekstra parçaların ayrıca tedarik edilmeleri gerekiyor.

Smart home size yeterince akıllı gelmiyorsa bu konuda bir şeyler yapabileceğiniz araçlar sunuyor Google. AIY Vision Kit adı verilen bu sette kendi akıllı kameranızı yapmak için ihtiyaç duyacağınız parçalar bulunuyor. Hatta bu kamerada verileri bulut sisteme göndermeden cihaz üzerinde işleyebiliyorsunuz. Bu kamera farklı bitki türlerini ya da farklı yüzleri ayırt edebiliyor.

Vision Kit’in 45$’a ön siparişini verebilirsiniz. Ortalama Aralık ayı sonu gibi gönderilecektir. Olur da satın almaya karar verirseniz, bu bağlantıya göz atabilirsiniz. Ya da isterseniz Google’ın bu bağlantıdaki yazısına bakarak, Vision Kit’in neler sunduğuna dair ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Setin özel olarak geliştiricileri hedef aldığı açık. Mayıs ayında Google’ın duyurusunu yaptığı AIY Voice Kit’in bir devamı olma özelliğini taşıyan set, kamera yapımında ihtiyaç duyulacak yapısal parçaların yanında görsel bilgileri işleyebilecek kapasiteye sahip çiplerin bulunduğu devreleri de içeriyor. Eğer ön sipariş verecekseniz, sette işe başlamak için ihtiyaç duyacağınız her şeyin bulunmadığını göz önünde bulundurmalısınız. Mevcut parçaların haricinde satın alacağınız bazı diğer parçalarla birlikte bir de Raspberry Pi Zero W satın almanız gerekiyor.

Amazon bu hafta başlarında yine bir akıllı kamerada bulunması gereken gelişmiş zeka sistemini keşfetmeleri için geliştiricilere yardımcı olmayı amaçlayan AWS DeepLens adı verilen setinin tanıtımını yapmıştı. DeepLens önceden yapılarak hazırlanmış bir set . Fiyatı 250$ olan set, Google’ın sunduğu setle benzer yaklaşımlara sahip. Her iki setin amacı da geliştiricilerin akıllı kamera teknolojisinde atacakları adımlara yardımcı olacak araçları sunmak.