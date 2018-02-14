Google; WhatsApp, Facebook gibi popüler mesajlaşma uygulamalarına akıllı yanıtlama sistemini getiriyor.

Google’ın deneysel ürünler üreten bölümü Area 120, mesajlaşma uygulamaları arasında çok popüler olacak bir özellik üzerinde çalışıyor. Area 120’nin üzerinde çalıştığı şey, bir “Akıllı Yanıtlama” özelliği. WhatsApp, Facebook Messenger, Line, Google Allo gibi mesajlaşma uygulamalarına sunulacak yeni özellik, gerekli durumlarda istediğiniz kişiye anlık mesajlar atmanıza olanak tanıyor.

Area 120 tarafından gönderilen bir test davetiyesiyle ortaya çıkan yeni özellik, WhatsApp, Facebook Messenger gibi üçüncü parti uygulamalar için geliştiriliyor. Bu özelliği Google geliştirdiğine göre muhtemelen Android’e özel bir özellik olmasını bekliyor olsak da eğer gerekli ilgiyi görürse, ilerleyen dönemde iOS cihazları için de benzeri uygulamalar görebiliriz.

Akıllı Yanıtlama Nedir?

Akıllı Yanıtlama, Google’ın yapay zeka destekli sunacağı bir hizmet olacak. WhatsApp gibi popüler mesajlaşma uygulamaları ile uyumlu çalışacak akıllı yanıtlama özelliği, mesaj yazmak için müsait olmadığınız durumlarda sizin için mesajları cevaplayacak. Örneğin, “eve ne zaman geliyorsun?” gibi bir soruya, bulunduğunuz konuma göre ne kadar sürede geleceğinizi yazmanızı sağlayacak akıllı yanıtlama özelliği, fotoğrafları sizin zevkinize göre yorumlayabilir.

Yeni özelliğin ne zaman çıkacağı hakkında net bir bilgi yok, ancak Akıllı Yanıtlama özelliğinin WhatsApp, Hangouts, Allo, Facebook Messenger, Android iletileri, Skype, Twitter DM’leri gibi iletişim kurduğunuz hemen hemen her yerde çalışacağı biliniyor.