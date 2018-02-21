Google; Facebook Messenger, WhatsApp gibi üçüncü parti uygulamalarda da kullanılacak akıllı yanıtlama sistemini betaya soktu. APK dosyasını indiren herkes, yeni özelliğe erişim sağlayabiliyorlar.

Google, bir süredir mesajlaşma uygulamaların akıllı yanıtlama sistemini getirmek istiyordu. Yapay zekadan destek alacak Reply uygulaması, şu anda beta aşamasında hizmet vermeye başladı. APK’yı indirerek herkesin test edebileceği yeni uygulama, WhatsApp, Facebook Messenger gibi mesajlaşma uygulamalarında size gelen yanıta göre cevap seçenekleri sunuyor.

İlk duyurulduğunda bu uygulamanın tam olarak çalışıp çalışmayacağı konusunda bazı kuşkular vardı. Sonuçta metin tamamlama gibi bir seçenek var, ancak bu hiçbir zaman karşıdaki kişinin konuşması göz önünde bulundurulmuyor. Yeni sistemle birlikte konuştuğunuz kişiye yapay zekanın hazırladığı hızlı cevaplar verebileceksiniz.

Android 7.0 Nogat ve üzeri işletim sistemleri için kullanılabilir olan bu yeni özellik, Twitter DM’lerinden Android Mesajlar’a kadar metin yazdığınız hemen hemen her uygulamada kullanılabiliyor. Eğer Android 7.0 Nougat’ın üzerinde bir işletim sistemine sahipseniz, uygulamayı buradan indirebilirsiniz.

Uygulamayı telefonunuza yükledikten sonra, daha akıllı ve kişiselleştirilmiş cevap seçenekleri karşınıza çıkacak. Bunun için ilk başta Google hesabınızı bağlayıp Bildirim / konum özellikleri için izninizi isteyecek uygulama, bu adımların ardından size özel yanıtlar sunmaya başlayacak. Yapay zeka sizin konuşmalarınızı gördükçe, aynı oranda size sunulan önerilerde gelişecek.

Uygulama şu an betada olduğu için “Nerede kaldın” sorusuna verilen seyahat süresi gibi sistemlerin şu anda çalışmadığı görülüyor, ancak ilerleyen dönemde bu özelliklerin de başarılı bir şekilde kullanıma sunulması bekleniyor. Peki, siz mesajlaşırken bir yapay zekadan destek almak ister misiniz? Yorumlarınızı bekliyorum.