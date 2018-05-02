Akıllı telefonlarımızın yaygınlaşmaları, internet tarayıcıları üzerinden kullandığımız uygulamaların da unutulmasına yol açıyor. Google, hala telefonlardan çok daha işlevsel olan tarayıcı uygulamalarının yaşamaya devam etmesi için “.app” uzantısını duyurdu. Bu uzantı bir uygulama için tasarlanan internet sitelerinde kullanılacak.

Mobil uygulamalar, gün içerisinde farklı amaçlarla baş vurduğumuz en yaygın araçlar haline geldiler. Akıllı telefonların popülerliği, internet tarayıcılarından ulaşabildiğimiz uygulamaların da sonunu getirdi. Yazılım pazarında hala çok önemli bir yere sahip olan internet uygulamaları, bu zaman içerisinde mobil uygulamalarla uyum yakaladı. Artık çoğu mobil uygulama, kendi tarayıcı versiyonuyla senkronize bir şekilde çalışıyor. Bunu kullanıcıların bilmesi ise uygulamaların internet adreslerinin basit ve akılda kalıcı olması gerekiyor.

Google, tüm bunları göz önünde bulundurarak “.app” isminde yeni bir alan adı uzantısı duyurdu. Bundan sonra uygulamalara ait olan internet siteleri bu uzantıyla ulaşılabilir olacak. Örneğin: kafatopu2.app

Yeni uzantı sayesinde kullanıcıların internette dolaştıkları zaman dilimlerinde uygulamayı hatırlaması mümkün olacak. Diğer taraftan bu alan adı, “.com” gibi ticari, “.gov” gibi resmi bir hava da yaratmıyor. Google bütün .app sitelerinin varsayılan olarak HTTPS özelliğine sahip olacağını da açıkladı. Böylece bu uygulamalar, internet sitelerinden de daha güvenilir bir şekilde erişime açık olacaklar.

Mobil uygulama geliştiricileri, uygulamaları için harici bir internet sitesi açmasalar bile “.app” uzantısından yararlanabilecekler. Dilerlerse bu uzantı üzerinde uygulamanın web sürümünü yayınlayabilirler, dilerlerse uygulamalarıyla ilgili bir haber merkezi oluşturabilirler. Google, 8 Mayıs 2018’den itibaren bu alan adı için kayıtlara başlayacak.

Eğer uygulama geliştiricisiyseniz, buradaki bağlantıya tıklayarak uygun alan adını kontrol edebilirsiniz.