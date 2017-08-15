Google Allo, Android Kullanıcıları için Web'e Geliyor

Google Allo artık web tarayıcıları üzerinden kullanılabilir oluyor. Ancak bu özellikten iOS kullanıcıları faydalanamayacak.

Bugünden itibaren kullanıcılar, Google Allo'ya web tarayıcıları üzerinden de erişebilecekler ancak Android telefonlarda QR kodu tarayarak kullanabilirler. IPhone kullanıcıları ise maalesef bu özellikten yararlanamayacak, en azından şimdilik.

Aslında Google, Allo'yu masaüstüne getireceğinin sinyallerini Şubat ayında vermişti. Aradan geçen zaman sonrasında Nick Fox, gizli bir inceleme fotoğrafını tweet atarak takipçilerine sundu. Kullanıcılar, bu özelliğin Mayıs ayında gelmesini beklese de Google, özelliği bugün kullanıma sunuyor.

Google Allo'yu daha önce de kullananlar bilecektir, Allo, ayarlanabilir metin boyutu ve tek bir dokunuşla yanıtlamanızı sağlayan Gmail tarzı Akıllı Yanıt sistemini kullanan Google'ın akıllı mesajlaşma uygulaması olarak kullanıma sunuldu. Ayrıca Allo, ilerleyen zamanlarda sizin üslubunuzu öğrenerek size uygun tahminlerde bile bulunuyor.

Uygulama Google Asistan'ı destekliyor ve bu güncelleme ile Google Asistan, masaüstüne ilk kez geliyor. Ayrıca sohbet içindeki konuşmalara dayalı olarak film ve restoran önerilerinde bile bulunuyor. Üstelik Chrome'un gizli sekmesinde olduğu gibi sohbetler için gizli mod da yer alıyor.