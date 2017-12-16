Google Allo Artık Sesli Mesajları Yazılı Hale Getirecek!

Google Allo yakında gelecek olan güncellemeyle birlikte, uygulama içerisinden attığımız ses kayıtlarını karşı tarafa yazılı olarak gösterebilecek.

Google Allo, uygulama mağazasındaki rakiplerine göre, fazla kullanıma sahip olmasa da alttan alta oldukça keyifli özellikleri çatısında toplamaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda uygulamaya mesaj grupları için moderasyon özellikleri ve Snapchat'e benzer bir selfie kamerası gelmişti. Şimdi de uygulama özellikle de, ses kayıtlarını dinleyemediğimiz ortamlarda hayatımızı epeyce kurtaracak bir özellik getiriyor.

Bu özellik aracılığıyla yakında gelecek güncellemeyle, Google Allo kullanıcıları kendilerine gönderilen ses kayıtlarının (Tabii uygulamanın sesli mesaj özelliğiyle) altında yazılı bir mesaj ile önizlemesini görebilecek. Bu sayede özellikle ses kaydının açılmaması gereken ortamlarda veya bazı ortamlarda sıkıntı olabilecek ses kayıtlarını açmadan önce ön bir uyarı olma işlevini görecek.

v25 sürüm güncellemesiyle gelecek özelliğin yanında bir de yeni bir cevaplama özelliği de uygulamaya gelecek. Bu sayede uygulama aracılığıyla paylaşabileceğimiz kaynak sayısı oldukça çoğalacak. Gün geçtikçe Allo uygulama olarak Whatsapp, Messenger ve Skype gibi rakiplerine göre oldukça güzel özellikleri kendi çatısı altına topladı. Ayrıca Android cihazlarda diğer seçeneklere göre uygulamanın daha optimize çalıştığını da söyleyebiliriz. Siz ne diyorsunuz? Allo'ya geçilir mi?