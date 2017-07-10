Google Allo için Web Uygulaması Geliyor

Google'ın rakiplerine göre oldukça sönük kalan mesajlaşma uygulaması Allo, Web ortamına geliyor.

Google'ın iMessage'a rakip olması için ortaya çıkardığı tahmin edilen Allo ve Duo ikilisinden mesajlaşma uygulaması olan Allo, Web uygulamasına sahip olacak.

Google görevlisi Nick Fox'un Şubat ayında tweetleyerek paylaştığı Web istemcisi üzerinde çalışıldığı bilgisi, geçen gün Allo ve Duo projeleri sorumlusu Amit Fulay tarafından doğrulandı.

Amit Fulay bu tweetinde bir kullanıcıya yanıt olarak; "Üzerinde çalışıyoruz, bir kaç hafta daha gerek." diyor.

Telefonunuza gereksinim duymadan tarayıcınız üzerinden kullanabileceğiniz Web istemcisinde Allo'nun üzerine bir kaç geliştirmenin de geleceğini tahmin ediyoruz.