Erişilmesi güç, yüksek maliyette yatırımlar gerektiren bölgeler için lazerle internet hizmeti tasarlayan Alphabet. şu sıralar Hindistan hükümetiyle birlikte çalışıyor projenin gerçekleştirilmesi için.

Alphabet, dünyanın internete bağlanmanın imkansız olduğu bölgelerine internet bağlantısı götürme misyonuna adadı kendini. Bu hedefe ulaşmak için birkaç yıl önce balonla sağlanan internet projesi olan Project Loon ile işe başlayan firmanın balonlarını Sri Lanka ve Vatican City gibi ülkelerde faaliyet halinde görmüştük. Aynı zamanda Puerto Rico ve Şili’de yaşanan doğal afetlerde de kullanılmışlardı. 17.000 metre yükseklikte uçan balonlar, Wi-Fi bağlantıları oluşturuyorlardı ama, sürekli olarak hizmet vermiyorlardı.

Şu sıralar daha uzun vadeli çözümler üretmek için Hindistan hükümetiyle birlikte çalışmalar yürütüyor Alphabet. ‘Free Space Optical Communications (Boş Uzay Optik İletişimleri)’ adı verilen bu teknoloji, balonlarla yerine, çatılara ve direklere kurulan, bir ağ oluşturmak için birbirine ışık gönderen 2.000 kutucuktan oluşuyor. Alphabet’in “X Innovation Lab (X İcat Laboratuvarı)” adlı biriminden Barış Erkman şöyle diyor:

“ Tıpkı fiber optik kabloda olduğu gibi ama, kablo olmadan.”

Bu kutucuklar, Hindistan’ın güney-doğu sahilinde yer alan Andhra Pradesh bölgesinde konumlandırılmışlar. 53 milyon nüfuslu şehirde insanların sade %20’sinin internete erişimi var. Hükümet, 2019 yılı sonuna kadar 12 milyon daha evin internete bağlanması için yüksek bant genişliğine sahip FSOC hatları kullanmayı tasarlıyor.

Mevzu bahis teknoloji, gelecekten çıkıp gelmiş gibi. Kutulara ışık yollayarak, milyonlarca insanı internete bağlamak tuhaf görünüyor. Ama X Labs’ın işi bu. Birimin amacı, internetin kullanılabilir hale getirilebileceği yöntemler oluşturmak. Bu teknoloji aynı zamanda nehir, yol, demir yolu gibi engelleri de aşıyor çünkü kablo kullanmıyor. Kablonun olmaması aynı zamanda hükümeti de çukur kazmak ve kablo için para ödemek gibi masraflardan da kurtarıyor.

Hindistan’ın iç bölgelerine internet götürme konusunda çalışma yürüten ilk firma Google değil. Facebook’ da birkaç yıldır ülkede faaliyet gösteriyor. Hatta yakın zamanda Express Wi-Fi hizmetini satmaya başlatmıştı. Bakalım bu işin sonunda Google ve Facebook rakip mi olacaklar, yoksa herkese yetecek kadar iş alanı oluşturulabilecek mi?