Alphabet'in X Birimi İnsanlığın Önemli Sorunlarını Çözecek

Bugüne kadar sessiz kalan firma yaptığı açıklamada detay vermemekle birlikte, gerçek hayatta insanlığın karşılaştığı önemli sorunlarla ilgili ciddi bir mesafe kat ettiğini dile getiriyor.

Andy Rubin, Android’den sonra, fakat Google’dan ayrılmadan önce firmanın robotik çalışmalarını yönetmiş, Boston Dynamics’in de olduğu birkaç girişimci firmayı satın almıştı. 2015’in sonlarında Alphabet’in yeniden organizasyonu çalışmaları kapsamında robot departmanının büyük bir bölümü X’e kaymıştı. Ekip, o tarihten beri sessiz kalmıştı. Ta ki bugüne değin.

Google’ın 2013 yılında birkaç robot firmasını satın alarak, 300 mühendisi istihdam etmesiyle oluşan büyük dalgalara rağmen bu konuda pek bir ilerleme kaydedilememişti. Bu firmaların büyük bölümü (Boston Dynamics haricinde) X’e geçiş yapmadan önce ‘Replicant’ olarak bilinen bir grup altında toplanmışlardı. X’in başkanı Astro Teller 2015 yılı sonlarında yaptığı bir konuşmada firma çalışanlarına, robot bölümü Google’ın emeklerini karşılayamazsa, başka birimlere atanacaklarını söylemişti.

Bugün gönderilen bir blog yazısında Hans Peter Brondmo, Alphabet’in aya yolculuk birimi içerisindeki robotlar konusunu işliyor. Robotik ay seyahatlerine başkanlık eden bir genel müdür, X’in robotlarla ilgili vizyonunu ortaya koyuyor:

“Milyonlarca insan üzerinde pozitif etkisi olabileceğine inandığımız problem çözümü, odak noktamızda yer alıyor. X, 2015 yılı sonlarında Google tarafından satın alınan bir dizi robot firmasını bünyesine katmış, ürettikleri muhteşem teknolojileri değerlendirmek, kullanılır hale getirmek ve yatırım yapmak için çok zaman harcadık. Hedefimiz, belirgin müşteriler ve gerçek dünya ile örtüşen uygulamaları beraberinde getirecek ürünlere erişmek için yöntemler keşfetmek.”

Daha açık ifade etmek gerekirse Brondmo “Robotlar, insanlığın önemli problemlerinin bir bölümünü çözmek için varlar” diyor. Bu gelişme birincil olarak makine öğrenimi (ML) ve özellikle de firmanın birincil yapay zeka bölümü olan ‘Google Brain’ ile yakın iş birliğiyle birlikte sağlandı.

ML, yapılandırılmamış ortamlarda faydalı ve güvenilir makineler yapmak için gerek şartlardan biri. Ekipler arasındaki ortak çalışma, robotik kolların objeleri tutmaları ve süreç içerisinde el-göz koordinasyonunu kazanmaları gibi sunumlarla daha önce ortaya konmuştu.

Maalesef blog yazısında devam etmekte olan çalışmalarla ilgili somut detaylara yer verilmiyor ama, yazının sonunda daha fazla şeyin geleceğine dair bir not bırakılıyor:

“Her ne kadar geldiğimiz noktada ne gibi gelişmeler kaydettiğimiz konusunda açıklama yapmak için hazır olmasak da, bilim kurgu ile gerçek hayatı önemli derecede etkileyen sorunların çözümü arasında bir köprü oluşturuyor olmamız nedeniyle, oldukça heyecan verici bir çok çalışma halihazırda devam etmekte.”