Google-Amazon Savaşında Google'dan Yeni Bir Hamle Geldi!

Yayın cihazlarında YouTube'un engellenmesine çözüm olarak web tarayıcısının YouTube arayüzünü optimize eden Amazon, Google'ın web tarayıcısına YouTube erişim engeli getirmesi ile yeniden çaresiz kaldı.

Tek zarar görenin kullanıcılar olduğu Google-Amazon savaşında Google, Amazon’un Fire TV için oluşturduğu geçici çözümü de bertaraf etti. Amazon’un optimizasyonu sayesinde kullanıcılar, geçici bir çözüm olarak Fire TV’nin web tarayıcısı olan Silk’te YouTube videolarını tam ekran olarak izleyebiliyorlardı. Google, Silk için YouTube’a erişim engeli getirdi, olan yine Fire TV kullanıcılarına oldu.

Silk tarayıcıda optimize edilmiş olan YouTube arayüzünün pek de pratik olduğunu söylemek mümkün değil. Kullanıcılar Fire TV kumandasını adeta bir fare gibi kullanıyorlar ve izlemek istedikleri içerikleri zor da olsa seçip izleyebiliyorlar. En azından Google erişim engeli gerçekleştirene kadar öyleydi. Amazon, Google’ın son hamlesi ile ilgili yorum yapmayı reddetti. Google da YouTube’un Silk’ten engellenmesi ile ilgili henüz bir açıklama gerçekleştirmedi.

Amazon, sanal mağazasında kendi yayın cihazları Fire TV’ye rakip olan Chrome Cast’ı satmayı reddediyor. Aynı zamanda kendi sanal ev asistanı Amazon Echo’ya rakip olan Google Home da Amazon’da satılmıyor. Google, Amazon’un kendi ürünlerini ‘rakip’ olarak görmesi nedeni ile en agresif hamlesini gerçekleştirerek Amazon yayın cihazlarından YouTube’a erişimi kapattı. Dolayısı ile on binlerce Amazon yayın cihazı kullanıcısı, dünyanın en popüler video paylaşım platformu YouTube’a erişimi kaybetmiş oldu.

İki şirket de son derece güçlü ve doğal olarak ‘rakiplerine’ boyun eğmek istemiyorlar. Sorun şu ki iki devin savaşından zararlı çıkan yalnızca kullanıcılar oluyor. İki şirket daha önce yaptıkları açıklamalar ile en kısa sürede bir çözüm oluşturmak istediklerini belirtseler de rakiplerine boyun eğmeyeceklerini gösteren agresif hamleler yapmaktan da geri durmuyorlar. Sizce YouTube-Amazon savaşında hangi taraf haklı ve ilk pes eden hangi taraf olacaktır?