Geçtiğimiz ay tanıtılan Google AMP Hikayeler, Türkiye'de de kullanılmaya başlandı. Herhangi bir uygulamadan bağımsız olarak çalışan AMP Hikayeler, Instagram ve Snapchat için bir rekabet ortamı oluşturabilir.

Snapchat’in bir uygulama olarak başlattığı, daha sonrasında ise Facebook’un hem kendi uygulamasına hem de Instagram ve WhatsApp’a dahil ettiği ‘hikayeler’ özelliği, Google AMP Hikayeler ile bambaşka bir boyut kazandı. 13 Şubat’ta Google Developers üzerinden tanıtılan Google AMP Hikayeler’in en büyük özelliği ise herhangi bir uygulamadan bağımsız olarak kullanılması.

Peki Türkiye’de de kullanıma sunulan Google AMP Hikayeler tam olarak nedir?

Google, resmi blogunda paylaştığı açıklama ile AMP Hikayeler’i şu şekilde tanımladı: ‘’Üzerinde çalışılan proje, tamamen mevcut web teknolojilerinden oluşturulmuş yeni bir açık çerçeve olan AMP HTML’e dayanmaktadır. AMP, mobil webin performansını önemli ölçüde artırmayı amaçlıyor. Video, animasyon ve grafik gibi zengin içerikli web sayfalarının akıllı reklamlarla birlikte çalışmasını ve anında yüklenmesini istiyoruz.’’

Google AMP Hikayeler’in Snapchat ya da Instagram Hikayeler ile benzer bir arayüze sahip olduğunu söyleyebiliriz. Fakat herhangi bir uygulamadan bağımsız olarak kullanılabiliyor. AMP Hikayeler’in dünya çapındaki ilk örnekleri CNN, The Washington Post, Wired, Vox ve Mashable gibi medya kuruluşları tarafından oluşturulurken, Türkiye’deki ilk AMP Hikayeler örneğini buradan inceleyebilirsiniz.