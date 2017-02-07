Google, AMP Servisinde Bazı Değişiklikler Yaptı

Google, internet sayfalarının mobilde daha hızlı yüklenmesi ve daha iyi görüntülemesini amaçlayan AMP servisinde bazı değişiklikler yaptığını duyurdu.

Google, internet sitesi yayıncılarına sitelerinin yüklenmesi ve görüntülenmesi için daha iyi bir yol sunma amacı taşıyan AMP (Accelerated Mobile Pages / Hızlandırılmış Mobil Sayfalar) programını ilk olarak Ekim 2015’te duyurmuştu. Ancak AMP kullanan internet siteleri, kullanıcılarının sayfalarda bulunan bağlantıları kopyalama ve paylaşmada bazı sorunlar yaşadıklarını farketti. Bugün Google, AMP tabanlı sitelerdeki bağlantıları kopyalamayı ve paylaşmayı daha kolay hale getiren bazı değişiklikler yaptığını duyurdu.

Google’ın belirttiğine göre, AMP sayfaları üç farklı internet adresine (URL) sahip. Bunlardan ilki sayfanın orijinal internet adresi, ikincisi çoğu insanın hiç görmediği AMP ön belllek internet adresi, üçüncüsü ise Google’ın mobil arama sonuçlarında görüntülenen AMP görüntüleyici internet adresi.

Google’ın yaptığı ilk değişiklik, Google aramalarında bir sayfa görüntülendiğinde AMP görüntüleyici bağlantısına eklenen sabitleme butonu oldu. Bu buton, kullanıcılara görüntülenen bağlantının üzerine basılı tutarak o bağlantıyı paylaşma imkanı sunuyor. Google, ayrıca AMP görüntüleyicilere, AMP görüntüleyici internet adresi yerine orijinal internet adresiyle platformun doğal paylaşma akışını başlatmaya izin veren Web Share API’ının güncellemesi üzerinde çalıştığını da belirtti.