Google, Pixel 2 ve 2 XL'ın görüntüleri çok daha iyi işlemesini sağlayacak Pixel Visual Core'u tanıtırken Android 8.1 geliştirici sürümünün ne zaman yayınlanacağını da açıkladı.

Google, dün yaptığı açıklamada Pixel 2 ve Pixel 2 XL’ın işlemcilerinde bulunan ve görüntü işleme hızını arttıran Pixel Visual Core adlı işlemciye entegre sistemin detaylarını açıkladı.

Bu açıklamaya ilave olarak şirket, Android Oreo’nun 8.1 geliştirici sürümünü önümüzdeki haftalarda yayınlayacaklarını doğruladı. Geliştirici sürümü hem birinci hem de ikinci nesil Pixel’ler için yayınlanacak.

Yeni gelecek güncellemenin Pixel Visual Core’u aktif etmek dışında başka ne gibi yenilikler getireceği henüz bilinmiyor. Eğer yeni bilgilere erişirsek bunları sizlerle paylaşacağız.