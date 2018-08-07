Android 9 Pie İçin Sistem İmajları ve OTA Dosyaları

Android 9 Pie'ın kararlı sürümü nihayet yayınlandı. Eğer bir Google Pixel cihaza sahipseniz, Android Pie'a OTA güncellemeleri cihazınıza ulaşmadan manuel olarak yükleyerek sahip olabilirsiniz.

Dünyanın en popüler mobil işletim sistemi Android’in sahibi olan Google, aylar süren beta süreci ve pek çok farklı spekülasyondan sonra nihayet Android 9.0 Pie’ı resmi olarak yayınladı. Android Pie sürümüne ilk kavuşan telefonlar Google’ın kendi Pixel modelleri ve Essential Phone oldu.

Eğer Pixel, Pixel XL, Pixel 2 ya da Pixel 2 XL modellerinden birine sahipseniz Android Pie güncellemesinin OTA ile cihazınıza ulaşacağını söyleyebiliriz. Bununla birlikte Google, birinci ve ikinci nesil Pixel cihazlar için tam sistem imaj dosyalarını da yayınlamış durumda. Yani Android Pie’a bir an önce kavuşmak istiyorsanız OTA’yı beklemenize gerek yok.

Android’in 9.0 Pie’ın ilk resmi sürümü neredeyse tüm cihazlar için PPR1.180610.009 yapı numarasına sahip. Sadece Telus veya Telstra gibi operatör özel sürümleri farklı yapı numarasına sahipler. Eğer bir Pixel cihaza sahipseniz Android Pie için iki seçeneğiniz bulunuyor; ya OTA güncellemesini bekleyeceksiniz ya da imaj dosyalarıyla kendiniz yükleyeceksiniz.

Eğer kendiniz yüklemek isterseniz ve standart Android Oreo sürümü kullanıyorsanız kilitsiz bir Bootloader’a ihtiyacınız olmayacak ancak ADB çalıştıran bir bilgisayara ihtiyacınız olacak. Fakat Android 9’un beta sürümünü kullanıyorsanız ve kararlı sürüme geçmek istiyorsanız kilitsiz bootloader’a ihtiyacınız olacak.

Tam sistem dosyaları varsayılan olarak cihazınızdaki her şeyi silecektir. Bu nedenle verilerinizi yedeklediğinizden emin olmalısınız. Google’ın yayınladığı sistem imaj dosyalarına buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca yine Google tarafından yayınlanan OTA dosyalarına da buradan erişim sağlayabilirsiniz.