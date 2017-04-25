Google, Klasik "Kopyala Yapıştır" Özelliğini Değiştirecek!

Google, bundan sonra mobil cihazlarda klasik kopyala yapıştır özelliği yerine girilen sayfalara göre tahmin yapmaya başlayacak.

Bilgisayar kullanırken kopyala yapıştır yapmak son derece kolay oluyor. Tek bir tuş kombinasyonu ile işinizi halledebiliyorsunuz ancak akıllı telefon ve tabletlerde bu durum pek iç açıcı yapılamıyor. Google, bu sorunu kısmen çözmeyi planlıyor. En azından göz atma geçmişinize göre kopyalamanın yarısını ortadan kaldırmayı planlayan Google, telefonunuzda yapıştırmak istediğiniz şeyi belirlemek için “bağlam” kullanacak.

Chrome tarayıcısında belirli bir siteyi ziyaret ettiğinizde, bir şeyler yazmanız gereken yeni bir pencere veya uygulama açarak ilgili bilgileri öneri olarak alabileceksiniz. Bu öneriler, sizin aradığınız içeriklerle alakalı olacak. Son bağlamınıza bağlı olarak metin girişi önerileri sunacak Google, örneğin bir restoranın web sitesine bakıp haritalar uygulamasına geçtiğinizde, klavye, o restoranın adını arama çubuğuna girmek için öneride bulunacak.

Verilerin sunucuya gönderilmeyeceğini belirten Google, tüm bilgilerin yerel dizine ekleneceğini açıkladı.

Bu öneri sisteminin birçok kullanıcının kopyala yapıştır durumlarını aza indirgeyeceği aşikar, ancak bazı sorunları da ortaya çıkarabilir. Örneğin, ben sık sık araba firmalarının sayfalarına girerek araba fiyatlarına bakıyorum. Lamborghini’nin ne kadar olduğuna baktım diye beni en yakın Lamborghini satın alabileceğim mekana götürmek istemesi, bu konuda bazı sıkıntıların ortaya çıkmasını sağladı.