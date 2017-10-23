Google, internet servis sağlayıcılarının kullanıcılarının web sitesi ziyaretlerini izleyememesi için Android'e DNS üzerinden TLS desteği getiriyor.

Bildiğiniz üzere tüm web siteleri bir IP adresi üzerinden yayın yapmaktadır. DNS(Domain Name Service) ya da Türkçe adı ile alan adı sunucuları, bu IP adreslerini kullanıcıların anlayabileceği hale dönüştürür. Örneğin tarayıcınıza ‘webtekno.com’ yazdığınızda, aslında bir IP adresine bağlanmış oluyorsunuz. Bu noktadaki en büyük sorun, bu işlemlerin UDP veya TCP protokolleri ile internet servis sağlayıcınız da dahil olmak üzere bağlantınızı görebilen herkes tarafından izlenebiliyor olmasıdır.

DNS üzerinden TLS ise, DNS sorgularını HTTPS ile aynı seviyede şifreleyen, böylece DNS’in ziyaret ettiğiniz web sitelerini günlüklere kaydedemediği ayrı bir protokoldür. DNS üzerinden TLS, bu üst seviye şifrelemeyi gerçekleştirmek için standart TLS(Taşıma Katmanı Güvenliği) protokolünü kullanmaktadır. Kullanıcıların DNS üzerinden TLS’i kullanması için DNS’leri gerekmektedir. Bunun için Google DNS’i kullanabilirsiniz.

Görünüşe göre Google, DNS üzerinden TLS’i Android’e getirmeyi planlıyor. Zira protokol, Android AOSP’a (Android Open Source Project) gelmiş durumda. Geliştirici seçeneklerine eklenen yeni ayar ile kullanıcılar DNS üzerinden TLS’i açıp kapatabiliyorlar. Ayarın geliştirici seçeneklerine eklenmiş olması henüz test aşamasında olduğunun bir göstergesidir. Bu da Android 8.1 gibi bir sonraki güncellemede özelliğin tüm kullanıcılara sunulabileceği anlamına geliyor.

Web sitesi trafiğinin neredeyse yarısı şifrelenmiş durumda. DNS üzerinden TLS sayesinde kullanıcıların gizliliği çok daha fazla artmış olacak. Fakat çoğu DNS’in bu şifrelemeyi desteklemediğini ve DNS üzerinden TLS’i kullanmak için cihazının mobil DNS’ini değiştirmek ya da VPN kullanmak zorunda kalacağınızı unutmamanız gerekiyor. DNS üzerinden TLS ile kullanıcılar web sitesi ziyaretlerinde hiç olmadığı kadar gizli olabilecekler.