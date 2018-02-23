Android Go'lu İlk Telefonların MWC 2018'de Geliyor!

Yazılım devi, Google Blog üzerinden yayınladığı açıklama ile Android Go işletim sistemine sahip ilk cihazların Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacağını duyurdu.

Bir arama motoru ve yazılım devi olan Google, geçtiğimiz Aralık ayında Android işletim sisteminin son sürümü olan Android 8.1 Oreo ile birlikte donanım özellikleri düşük olan giriş seviye cihazlar için özel olarak geliştirilmiş bir Android sürümü olan Android Go’yu da tanıtmıştı.

Şirket, Google Blog üzerinden yayınladığı yeni bir gönderi ile Android Go işletim sistemine sahip ilk akıllı telefonların Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2018’de tanıtılacağını açıkladı. Android Go, 1GB ve daha düşük RAM kapasitesine sahip cihazların daha pürüzsüz bir Android deneyimi sunmasına imkan sağlayacak.

Android Go, amiral gemilerinin revaçta olduğu gelişmiş ülkelerden ziyade giriş seviye akıllı telefonların ilgi gördüğü gelişmekte olan ülkeler için geliştirildi. Google da yayınladığı açıklamada bu konuya değinerek, MWC 2018’de tanıtılacak bazı Android Go’lu telefonların 50 doların (ortalama 200 TL) altında bir fiyata sahip olacağını söyledi.

Android Go ile birlikte giriş seviye akıllı telefonlar, ‘lüks’ olarak nitelendirilebilecek özelliklerden arındırılmış daha saf bir işletim sistemine sahip oluyorlar. Ayrıca Google, kısa süre önce Android Go için yeniden tasarlanmış Google Asistan’ı da duyurmuştu. Fakat Google Asistan ‘Go’nun henüz sadece 8 dili desteklediğini belirtelim. Bu arada 200 TL demişken, fiyata verginin tabi tutulmadığını da belirtelim.