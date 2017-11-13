Google'dan Android’in Pratik Uygulamalarına Karşı Düzenleme!

Google, Androdi kullanıcılarının güvenliği için erişilebilirlik özelliklerini feda ediyor. Uygulama geliştiricileri açısından uyum sorunları yaşanması muhtemel.

Dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi Android, cihazları gün geçtikçe daha pratik hale getiren Erişilebilirlik Hizmetleri sayesinde gelişiyor. Ancak Google, cihazın her köşesine yetişebilen üçüncü parti uygulamaları engelleme yoluna gidiyor.

Her akıllı telefon kullanıcısının da bildiği gibi Android’in özellikle son sürümleri, kullanım açısından birbirinden avantajlı kolaylıklar sağlıyor. Sistemin daha stabil ve birçok uygulama ile içi çe açalışabilmesini sağlamak adına, üçüncü parti uygulamaların çeşitli uygulama dışı hizmetler de sunmasına izin veriliyor.

Otomatik olarak doldurulan parolalar, metin kopyalama işlemleri, internet bağlantı adresi kopyaladığınızda içeriği indirmenizi sağlayan uygulamalar, bu kolaylıktan Erişilebilirlik Hizmetleri sayesinde yararlanıyorlar.

Örneğin LastPass uygulamalası, şifrelerinizi unutmanızı engelleyen platformlar arası bir sistem:

Söz konusu uygulamalar, Google dışındaki şirketler ya da geliştiriciler tarafından oluşturuldukları için, gün geçtikçe artan kişisel gizlilik endişelerinin de etkisiyle casus yazılımlar içerebiliyorlar. Mesajlarınız, kredi kartı bilgileriniz, sosyal medya hesaplarınız ve mailleriniz bu uygulamaların da erişimine açık olabiliyor.

Google ise bu konuda geliştiricilere sert bir uyarıda bulunmakla yetindi. Erişilebilirlik Hizmetleri’ni kullanan geliştiricilere ulaşarak, söz konusu erişim özelliklerini kullanıcılardan izinsiz şekilde çalıştırmamaları gerektiği konusunda uyardı. Cihazınızın Ayarlar sekmesinde basit bir şekilde bulacağınız Erişilebilirlik Hizmetleri sekmesi altında söz konusu uygulamaların ve izinlerin neler olduğunu görebilirsiniz. Android, her izin için belirlenen uygulamayı seçmenize ya da izinleri bütünüyle kapamanıza olanak tanır.

Erişilebilirlik izinlerini kapatmalarına rağmen hala bilgilere eriştiği tespit edilen uygulama yakalanırsa, ilgili uygulamanın Play Store’dan silineceğini belirten Google, bu işin iplerini eline almak üzere. (Eğer bir geliştiriciyseniz şuraya göz atmanızda fayda var.)

Ne yazık ki güvenliği arttırmak amacıyla başvurulan bu çözüm Android’in işlevselliğini azaltıyor. Yani kullanıcıların bazı şeylerini planlamak için telefonlarına çok güvenmemesi gerekiyor.

Diğer yandan teknoloji devi üçüncü parti yazılımlarla gelen bazı özellikleri, işletim sisteminin bütünleşik yapısını bozmadan bünyesine katıyor. Oreo sürümüyle gelen otomatik parola doldurma bunlardan birisiydi.