Google, Android'in Yeni Maskotunu İşte Böyle Tanıttı

Google, Android merkezine yerleştireceği maskotu, Oreolu dondurma ikramıyla çalışanlarına tanıttı.

Google, her yıl Mountain View’deki merkezine mevcut Android sürümünün bir maskotunu yerleştiriyor. Bu yıl da farklı olmadı. Google, bir sanatçı ekip tarafından hazırlattığı Android Oreo maskotunu dün Güneş Tutulması sırasında çalışanlarına tanıttı.

Google, maskotun yapım, taşınma, kurulma ve sergilenme aşamalarını gösteren kısa bir video yayınladı. Videoda göründüğü kadarıyla Google, maskotu gerçekten önemsiyor. Hem boyutları hem de mekanik tasarımıyla görkemli bir yapıya sahip olan maskotun tanıtımı sırasında Google’ın çalışanlarına Oreo aromalı dondurma ikram ettiği de gözlerden kaçmıyor.