Android Kullanıcılarından Habersiz Bir Özellik Kaldırıldı!

Google, Android kullanıcılarına söylemeden NFC Akıllı Kilit Açma özelliğini kaldırdı.

Google, Android telefonlarının kilitlerini, NFC ile çalışan fiziksel bir simge veya kartla açmasına yarayan “NFC Akıllı Kilit Açma” özelliğini sessiz sedasız kaldırdı. Bu teknolojiyi çok fazla kişinin kullanmadığı zaten biliniyordu, ancak asıl sinir bozucu olan nokta Google’ın bunu yaparken hiçbir açıklama yapmaması oldu.

Bir Google çalışanı tarafından doğrulanan kaldırma işlemi NFC etiketini kullanmayan kişilerin pek umurunda olmayacaktır, ancak sayıları çok az olsa da kullanan kişiler haftalardır bu sorunu nasıl düzelteceklerini bulmaya çalışıyorlardı.

NFC Akıllı Kilit Açma, gerçekten çarpıcı bir özellik olmamasına rağmen, Nexus ve Pixel gibi Google cihazlarının yanı sıra Sony telefonlarında da satış reklamı için kullanıldı. Durum böyle olunca özelliğin hiçbir açıklama yapılmadan durduk yere kaldırılması pek çok kullanıcının sinirini bozmuş gözüküyor.

Reddit’te dönen açıklamalara göre Temmuz/ Eylül aylarında yeni bir Google hesabı kuran kullanıcılarda bu özellik artık yer almıyor. Ayrıca, bu özelliğe hala erişebilen varsa cihazları güncelleme aldığı zaman onlarda da kalkacağını belirtelim.

Peki, sizce Google’ın hiçbir açıklama yapmadan böyle bir özelliği kaldırması ne kadar doğru? Yorumlarınızı bekliyorum.