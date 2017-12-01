Uygulamalar Artık Kilit Ekranında Reklam Gösteremeyecek!

Google, yaptığı kısa bir yazılı açıklama ile kilit ekranı ile ilişkisi olmayan uygulamaların kilit ekranında reklam göstermesini yasakladı.

Google Play Store’da binlerce, hatta milyonlarca uygulama bulunmaktadır. Geliştiricilerin yayınladıkları uygulamalar üzerinden gelir elde etmeye çalışırken en çok başvurduğu yöntem kullanıcılara uygulama içi reklam göstermektir.

Kullanıcılar bir noktaya kadar uygulama içi reklamlara katlansalar da bazı geliştiriciler reklamın dozunu tutturamaz ve kilit ekranında dahi reklam gösterir. Burada bu geliştiricilerin pek de iyi niyetli olduğunu söyleyemeyiz.

Google’da bunun bir sorun olduğunu fark etmiş olacak ki yeni yayınladığı açıklama ile ‘amacı kilit ekranı ile ilişkili olmayan’ uygulamaların kilit ekranında reklam göstermesini yasakladı. Böylece kötü amaçlı pek çok geliştirici uygulamayı güncellemek zorunda kalacak.

Bu noktada ‘amacı kilit ekranı ile ilişkili olmayan’ ifadesi önem taşıyor. Zira eğer üçüncü taraf bir kilit ekranı uygulaması kullanıyorsanız kilit ekranında reklam görmeye devam edebilirsiniz. Bu uygulamalar reklam politikası değişikliğinden muaf tutuluyor.

Google’ın yeni reklam politikasını nasıl uygulayacağı henüz bilinmiyor. Fakat Google'ın kullanıcıları kilit ekranında dahi reklama boğan kötü amaçlı geliştiricilere ciddiyetini göstermek için bu uygulamaları Play Store’dan kaldırması kullanıcıları da mutlu edecek bir hamle olabilir.